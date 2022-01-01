Списки загиблих в колонії Оленівки частково підтвердили, – колишній командир полку «Азов»





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"Є часткові списки, які виклали публічно, на даний момент, вони частково підтверджуються. Але також можна вже з впевненістю сказати, що вони не повні", — сказав Жорін.



Повних підтверджених списків загиблих наразі немає, наголосив він: "Зараз, на жаль у нас немає чітких списків загиблих та поранених. Це надзвичайно складно для близьких та рідних, які чекають на повернення додому. Які просто зараз в такому підвішеному стані знаходяться. Але Росія не надає жодних офіційних списків".



Жорін також розповів, що дізнався про трагедію одним із перших і також отримав свідчення про переведення частини військових в іншу будівлю, де згодом стався вибух. За його словами, це є підтвердженням того, що



"Ми знаємо точно по свідченнях з самої Оленівки, про те, що всі хто знаходився у цьому приміщенні, їх туди перевели напередодні, тобто, спеціально для цього. Скоріш за все, це приміщення було підірвано завчасно підготовленими засобами. Це не був "прильот" точно. Зараз навіть по аерокосмічних знімках дуже чітко видно, що жодних слідів "прильотів" і роботи артилерії — на території немає. По вигляду руйнування приміщення, видно було що, воно було підірвано зсередини", — розповідає Жорін.



Жорін вважає, що ООН та МКЧХ як гаранти здоров'я і життів військових, які виходили з "Азовсталі" і яких згодом утримували в Оленівці, мають якомога швидше знайти можливість поговорити зі свідками трагедії.



"Я дуже добре пам’ятаю, як під час виходу з “Азовсталі” і (Міжнародний комітет Червоного Хрета) Червоний Хрест і ООН розповідали про те, що вони готові брати на себе відповідальність, про те що вони готові слідкувати за умовами утримання. Але за весь цей час Червоний Хрест був виключно один раз на території Оленівки, у перший день коли виходили з Азовсталі. Ми маємо у прямому сенсі, як країна, примушувати міжнародні організації в чиї обов’язки це входить — саме ООН та Червоний Хрест розбиратись із цією ситуацією, добиватись і вимагати від Росії потрапити на місце злочину. І дуже важливо не просто потрапити на місце злочину, а й отримати можливість поспілкуватись зі свідками, які були у цьому приміщенні і які вижили", — додав він.



Жорін підтвердив, що полк "Азов" розпочинає свій власний пошук та ідентифікацію кожного, хто мав відношення до подій в Оленівці.



Раніше Міжнародний комітет Червоного Хреста "МКЧХ" подав запит на доступ до контрольованого російськими військовими табору для військовополонених в Оленівці. За словами представників організації, їм було відмовлено. В офіційній заяві зазначено, що організація відразу запросила доступ до Оленівки та військовополонених, пропонуючи свою допомогу. Повідомляється, що МКЧХ запросив доступ, щоби визначити стан здоров’я та стан усіх людей, які перебували на місці під час нападу. Також повідомляється, що представники організації підтримують контакти з родинами та приймають їхні запити.



"Наше вчорашнє прохання про доступ до військовополонених з Оленівської колонії не було задоволено. Надання Міжнародному комітету Червоного Хреста доступу до військовополонених є обов'язком сторін конфлікту відповідно до Женевських конвенцій", – йдеться у повідомленні МКЧХ Україна у Twitter за 30 липня.



В офіційній заяві МКЧХ зазначено, що комітет запропонував свою підтримку в евакуації поранених і надав медичне приладдя, засоби захисту та матеріали для судово-медичної експертизи.



"Усі військовополонені, де б вони не трималися, захищені міжнародним гуманітарним правом. Вони більше не беруть участі в бою, і на них не можна нападати. МКЧХ зміг відвідати деяких військовополонених та інших ув’язнених, але не отримав доступ відвідати їх усіх", – зазначено у заяві.



У "Червоному Хресті" нагадали, що надання доступу до військовополонених є передбачено Женевською конвенцією. А також зазначили, що продовжать добиватися дозволу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Колишній командир полку "Азов", капітан та офіцер Сил спеціальних Операцій Збройних сил України Максим Жорін повідомив, що особи частини загиблих під час вибуху в колонії окупованої Оленівки Донецької області вдалось встановити.Про це пише Суспільне "Є часткові списки, які виклали публічно, на даний момент, вони частково підтверджуються. Але також можна вже з впевненістю сказати, що вони не повні", — сказав Жорін.Повних підтверджених списків загиблих наразі немає, наголосив він: "Зараз, на жаль у нас немає чітких списків загиблих та поранених. Це надзвичайно складно для близьких та рідних, які чекають на повернення додому. Які просто зараз в такому підвішеному стані знаходяться. Але Росія не надає жодних офіційних списків".Жорін також розповів, що дізнався про трагедію одним із перших і також отримав свідчення про переведення частини військових в іншу будівлю, де згодом стався вибух. За його словами, це є підтвердженням того, що вибух був спланованим вбивством "Ми знаємо точно по свідченнях з самої Оленівки, про те, що всі хто знаходився у цьому приміщенні, їх туди перевели напередодні, тобто, спеціально для цього. Скоріш за все, це приміщення було підірвано завчасно підготовленими засобами. Це не був "прильот" точно. Зараз навіть по аерокосмічних знімках дуже чітко видно, що жодних слідів "прильотів" і роботи артилерії — на території немає. По вигляду руйнування приміщення, видно було що, воно було підірвано зсередини", — розповідає Жорін.Жорін вважає, що ООН та МКЧХ як гаранти здоров'я і життів військових, які виходили з "Азовсталі" і яких згодом утримували в Оленівці, мають якомога швидше знайти можливість поговорити зі свідками трагедії."Я дуже добре пам’ятаю, як під час виходу з “Азовсталі” і (Міжнародний комітет Червоного Хрета) Червоний Хрест і ООН розповідали про те, що вони готові брати на себе відповідальність, про те що вони готові слідкувати за умовами утримання. Але за весь цей час Червоний Хрест був виключно один раз на території Оленівки, у перший день коли виходили з Азовсталі. Ми маємо у прямому сенсі, як країна, примушувати міжнародні організації в чиї обов’язки це входить — саме ООН та Червоний Хрест розбиратись із цією ситуацією, добиватись і вимагати від Росії потрапити на місце злочину. І дуже важливо не просто потрапити на місце злочину, а й отримати можливість поспілкуватись зі свідками, які були у цьому приміщенні і які вижили", — додав він.Жорін підтвердив, що полк "Азов" розпочинає свій власний пошук та ідентифікацію кожного, хто мав відношення до подій в Оленівці.Раніше Міжнародний комітет Червоного Хреста "МКЧХ" подав запит на доступ до контрольованого російськими військовими табору для військовополонених в Оленівці. За словами представників організації, їм було відмовлено. В офіційній заяві зазначено, що організація відразу запросила доступ до Оленівки та військовополонених, пропонуючи свою допомогу. Повідомляється, що МКЧХ запросив доступ, щоби визначити стан здоров’я та стан усіх людей, які перебували на місці під час нападу. Також повідомляється, що представники організації підтримують контакти з родинами та приймають їхні запити."Наше вчорашнє прохання про доступ до військовополонених з Оленівської колонії не було задоволено. Надання Міжнародному комітету Червоного Хреста доступу до військовополонених є обов'язком сторін конфлікту відповідно до Женевських конвенцій", – йдеться у повідомленні МКЧХ Україна у Twitter за 30 липня.В офіційній заяві МКЧХ зазначено, що комітет запропонував свою підтримку в евакуації поранених і надав медичне приладдя, засоби захисту та матеріали для судово-медичної експертизи."Усі військовополонені, де б вони не трималися, захищені міжнародним гуманітарним правом. Вони більше не беруть участі в бою, і на них не можна нападати. МКЧХ зміг відвідати деяких військовополонених та інших ув’язнених, але не отримав доступ відвідати їх усіх", – зазначено у заяві.У "Червоному Хресті" нагадали, що надання доступу до військовополонених є передбачено Женевською конвенцією. А також зазначили, що продовжать добиватися дозволу.

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