До кінця року зростуть ціни на хліб та молоко
Сьогодні, 17:36
Ціни на хліб, молоко і м’ясо до кінця року будуть ще рости, натомість сезонні овочі до середини вересня дешевшатимуть.
Про це сказав член економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в ефірі телемарафону, передає УНІАН.
«Все, що сезонне, буде дешевшати. Однозначно овочі будуть дешевшати порівняно із минулим місяцем. Також здешевлення буде, напевно, і в першій декаді вересня», – сказав він.
Водночас, на думку експерта, після відкриття українських портів дещо зростуть ціни на популярні продукти харчування.
«Проте, як тільки відкриються порти і поїде зерно, ми побачимо невеличке зростання цін на зерно в середині країни, тобто це об’єктивний процес, який зумовлюватиме невеличкий ріст цін на хліб, молоко і м’ясо», – пояснив він.
Пендзин вважає, що загалом до кінця цього року ми точно побачимо зростання цін на продукти харчування ще на 10-15%.
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Про це сказав член економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в ефірі телемарафону, передає УНІАН.
«Все, що сезонне, буде дешевшати. Однозначно овочі будуть дешевшати порівняно із минулим місяцем. Також здешевлення буде, напевно, і в першій декаді вересня», – сказав він.
Водночас, на думку експерта, після відкриття українських портів дещо зростуть ціни на популярні продукти харчування.
«Проте, як тільки відкриються порти і поїде зерно, ми побачимо невеличке зростання цін на зерно в середині країни, тобто це об’єктивний процес, який зумовлюватиме невеличкий ріст цін на хліб, молоко і м’ясо», – пояснив він.
Пендзин вважає, що загалом до кінця цього року ми точно побачимо зростання цін на продукти харчування ще на 10-15%.
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