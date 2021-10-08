До кінця року зростуть ціни на хліб та молоко





Про це сказав член економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в ефірі телемарафону, передає



«Все, що сезонне, буде дешевшати. Однозначно овочі будуть дешевшати порівняно із минулим місяцем. Також здешевлення буде, напевно, і в першій декаді вересня», – сказав він.



Водночас, на думку експерта, після відкриття українських портів дещо зростуть ціни на популярні продукти харчування.



«Проте, як тільки відкриються порти і поїде зерно, ми побачимо невеличке зростання цін на зерно в середині країни, тобто це об’єктивний процес, який зумовлюватиме невеличкий ріст цін на хліб, молоко і м’ясо», – пояснив він.



Пендзин вважає, що загалом до кінця цього року ми точно побачимо зростання цін на продукти харчування ще на 10-15%.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ціни на хліб, молоко і м’ясо до кінця року будуть ще рости, натомість сезонні овочі до середини вересня дешевшатимуть.Про це сказав член економічного дискусійного клубув ефірі телемарафону, передає УНІАН. «Все, що сезонне, буде дешевшати. Однозначно овочі будуть дешевшати порівняно із минулим місяцем. Також здешевлення буде, напевно, і в першій декаді вересня», – сказав він.Водночас, на думку експерта, після відкриття українських портів дещо зростуть ціни на популярні продукти харчування.«Проте, як тільки відкриються порти і поїде зерно, ми побачимо невеличке зростання цін на зерно в середині країни, тобто це об’єктивний процес, який зумовлюватиме невеличкий ріст цін на хліб, молоко і м’ясо», – пояснив він.Пендзин вважає, що загалом до кінця цього року ми точно побачимо зростання цін на продукти харчування ще на 10-15%.

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