До кінця року зростуть ціни на хліб та молоко

До кінця року зростуть ціни на хліб та молоко
Ціни на хліб, молоко і м’ясо до кінця року будуть ще рости, натомість сезонні овочі до середини вересня дешевшатимуть.

Про це сказав член економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в ефірі телемарафону, передає УНІАН.

«Все, що сезонне, буде дешевшати. Однозначно овочі будуть дешевшати порівняно із минулим місяцем. Також здешевлення буде, напевно, і в першій декаді вересня», – сказав він.

Водночас, на думку експерта, після відкриття українських портів дещо зростуть ціни на популярні продукти харчування.

«Проте, як тільки відкриються порти і поїде зерно, ми побачимо невеличке зростання цін на зерно в середині країни, тобто це об’єктивний процес, який зумовлюватиме невеличкий ріст цін на хліб, молоко і м’ясо», – пояснив він.

Пендзин вважає, що загалом до кінця цього року ми точно побачимо зростання цін на продукти харчування ще на 10-15%.

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Теги: хліб, молоко, ціни
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