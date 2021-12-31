На Волині перевірили громадський транспорт: які порушення виявили





Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Волині.



2 серпня патрульні у складі спільної робочої групи перевірили 21 маршрутний транспортний засіб, серед яких 9 виявилися з порушеннями.



Найчастіші порушення це ─ відсутність документів, немає полісу обов’язкового страхування, також часто відсутні схема маршруту, розклад руху та відсутній обов’язковий технічний контроль.



Порушення виявляють не тільки серед водіїв нелегальних пасажирських перевезень, а й серед перевізників та керманичів легальних рейсових автобусів.



На порушників поліцейські скали адміністративні матеріали згідно вчинених правопорушень.

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