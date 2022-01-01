На Миколаївщині та Вінничині – вибухи
Сьогодні, 18:10
У Миколаївській області під час повітряної тривоги чули звуки вибухів.
Про це повідомляє Суспільне.
Людям слід залишатись в укриттях. Про вибухи місцеві кореспонденти повідомили о 17:48, а повітряна тривога оголошена у регіоні з 16:31.
Крім Миколаївщини, вибухи чули жителі Вінницької області. У місцевій ОВА повідомили, що працює ППО. Нашим силам вдалося збити 2 російські ракети.
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Про це повідомляє Суспільне.
Людям слід залишатись в укриттях. Про вибухи місцеві кореспонденти повідомили о 17:48, а повітряна тривога оголошена у регіоні з 16:31.
Крім Миколаївщини, вибухи чули жителі Вінницької області. У місцевій ОВА повідомили, що працює ППО. Нашим силам вдалося збити 2 російські ракети.
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