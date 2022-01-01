На Миколаївщині та Вінничині – вибухи

На Миколаївщині та Вінничині – вибухи
У Миколаївській області під час повітряної тривоги чули звуки вибухів.

Про це повідомляє Суспільне.

Людям слід залишатись в укриттях. Про вибухи місцеві кореспонденти повідомили о 17:48, а повітряна тривога оголошена у регіоні з 16:31.

Крім Миколаївщини, вибухи чули жителі Вінницької області. У місцевій ОВА повідомили, що працює ППО. Нашим силам вдалося збити 2 російські ракети.

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Теги: Миколаївщина, Вінничина, вибухи, ракети
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