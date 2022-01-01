Росія вдарила ракетою по Львівщині
Сьогодні, 18:57
Сьогодні, 2 серпня, під час повітряної тривоги на Львівщині було чутно вибухи.
Ситуацію прокоментував голова Львівської ОВА Максим Козицький.
"Попередньо: вибух на території Червоноградського району внаслідок ракетного удару", - написав він.
За словами Козицького, оперативні служби виїхали на місце.
Деталі згодом.
Нагадаємо, також у Миколаївській та Вінницькій області під час повітряної тривоги чули звуки вибухів.
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Ситуацію прокоментував голова Львівської ОВА Максим Козицький.
"Попередньо: вибух на території Червоноградського району внаслідок ракетного удару", - написав він.
За словами Козицького, оперативні служби виїхали на місце.
Деталі згодом.
Нагадаємо, також у Миколаївській та Вінницькій області під час повітряної тривоги чули звуки вибухів.
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