Росія вдарила ракетою по Львівщині

Росія вдарила ракетою по Львівщині
Сьогодні, 2 серпня, під час повітряної тривоги на Львівщині було чутно вибухи.

Ситуацію прокоментував голова Львівської ОВА Максим Козицький.

"Попередньо: вибух на території Червоноградського району внаслідок ракетного удару", - написав він.

За словами Козицького, оперативні служби виїхали на місце.

Деталі згодом.

Нагадаємо, також у Миколаївській та Вінницькій області під час повітряної тривоги чули звуки вибухів.

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Теги: Львівщина, крилата ракета, Червоноград
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