Кабмін погодив призначення нового керівника Херсонської ОВА

Кабмін погодив призначення нового керівника Херсонської ОВА
Кабінет Міністрів України на засіданні 2 серпня погодив призначення головою Херсонської обласної державної (військової) адміністрації Ярослава Янушевича.

Про це в Telegram повідомив представник уряду у Верховній Раді України Тарас Мельничук.

Звільнення попереднього керівника адміністрації Геннадія Лагути Кабмін погодив 28 червня. Указ про його відставку президент України Володимир Зеленський підписав 9 липня.

Відтоді обов'язки голови ОВА тимчасово виконує Дмитро Бутрій, який був заступником Лагути.

Також Кабінет Міністрів призначив заступницею голови правління Пенсійного фонду Ірину Ковпашко.

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Теги: Херсон, ОВА, голова
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