Кабмін погодив призначення нового керівника Херсонської ОВА

Ярослава Янушевича.



Про це в Тарас Мельничук.



Звільнення попереднього керівника адміністрації Геннадія Лагути Кабмін погодив 28 червня. Указ про його відставку президент України Володимир Зеленський підписав 9 липня.



Відтоді обов'язки голови ОВА тимчасово виконує Дмитро Бутрій, який був заступником Лагути.



Також Кабінет Міністрів призначив заступницею голови правління Пенсійного фонду Ірину Ковпашко.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кабінет Міністрів України на засіданні 2 серпня погодив призначення головою Херсонської обласної державної (військової) адміністраціїПро це в Telegram повідомив представник уряду у Верховній Раді УкраїниЗвільнення попереднього керівника адміністраціїКабмін погодив 28 червня. Указ про його відставку президент України Володимир Зеленський підписав 9 липня.Відтоді обов'язки голови ОВА тимчасово виконує, який був заступником Лагути.Також Кабінет Міністрів призначив заступницею голови правління Пенсійного фонду

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