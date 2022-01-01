Кабмін погодив призначення нового керівника Херсонської ОВА
Сьогодні, 19:10
Кабінет Міністрів України на засіданні 2 серпня погодив призначення головою Херсонської обласної державної (військової) адміністрації Ярослава Янушевича.
Про це в Telegram повідомив представник уряду у Верховній Раді України Тарас Мельничук.
Звільнення попереднього керівника адміністрації Геннадія Лагути Кабмін погодив 28 червня. Указ про його відставку президент України Володимир Зеленський підписав 9 липня.
Відтоді обов'язки голови ОВА тимчасово виконує Дмитро Бутрій, який був заступником Лагути.
Також Кабінет Міністрів призначив заступницею голови правління Пенсійного фонду Ірину Ковпашко.
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Про це в Telegram повідомив представник уряду у Верховній Раді України Тарас Мельничук.
Звільнення попереднього керівника адміністрації Геннадія Лагути Кабмін погодив 28 червня. Указ про його відставку президент України Володимир Зеленський підписав 9 липня.
Відтоді обов'язки голови ОВА тимчасово виконує Дмитро Бутрій, який був заступником Лагути.
Також Кабінет Міністрів призначив заступницею голови правління Пенсійного фонду Ірину Ковпашко.
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