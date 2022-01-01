Погода у Луцьку на завтра, 3 серпня

Погода у Луцьку на завтра, 3 серпня
3 серпня небо, ясне у Луцьку вранці, затягнеться хмарами у середині дня та погода буде похмурою до самого вечора. Без опадів.

Про це повідомляє Sinoptik.

Температура повітря підніметься від 13°С до 26°С.

Народний прогноз погоди: У цей день вшановується пам'ять преподобного Семена і пророка Єзекіля. У народі Семена називали Літопроводцем, оскільки він літо проводжає. За повір'ям, літо має закінчитися після обіду. Наші пращури примітили, яке третє число серпня, такий і жовтень. А якщо цей день буде вітряним, то зима буде достатньо холодною.

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Теги: погода, Луцьк
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