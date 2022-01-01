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Що відомо про ракетний обстріл Львівщини

Що відомо про ракетний обстріл Львівщини
Під час повітряної тривоги увечері 2 серпня на Львівщині чули вибухи.

Наразі вже відомо, що сталися два вибухи на території військового об'єкта у Червоноградському районі. Масштаби руйнувань ще встановлюють.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

За його словами, ворог запустив 8 крилатих ракет зі східного напрямку. Частину з них збили Сили ППО в інших областях.

Постраждалих на Львівщині станом на зараз немає.

"Дякуємо нашим воїнам за роботу!" - сказав Козицький.


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Теги: Максим Козицький, обстріл, Львівщина, ракети
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