Що відомо про ракетний обстріл Львівщини

на Львівщині чули вибухи.



Наразі вже відомо, що сталися два вибухи на території військового об'єкта у Червоноградському районі. Масштаби руйнувань ще встановлюють.



Про це Максим Козицький.



За його словами, ворог запустив 8 крилатих ракет зі східного напрямку. Частину з них збили Сили ППО в інших областях.



Постраждалих на Львівщині станом на зараз немає.



"Дякуємо нашим воїнам за роботу!" - сказав Козицький.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під час повітряної тривоги увечері 2 серпняНаразі вже відомо, що сталися два вибухи на території військового об'єкта у Червоноградському районі. Масштаби руйнувань ще встановлюють.Про це повідомив голова Львівської ОВАЗа його словами, ворог запустив 8 крилатих ракет зі східного напрямку. Частину з них збили Сили ППО в інших областях.Постраждалих на Львівщині станом на зараз немає."Дякуємо нашим воїнам за роботу!" - сказав Козицький.

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