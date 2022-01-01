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Українська ППО збила 7 із 8 ракет, випущених Росією сьогодні увечері з Каспію

Українська ППО збила 7 із 8 ракет, випущених Росією сьогодні увечері з Каспію
Увечері 2 серпня Росія випустила по українській території 8 ракет, 7 із них збила протиповітряна оборона.

Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"2 серпня близько 17 години окупанти завдали ракетного удару з району Каспійського моря. Застосовувались стратегічні бомбардувальники Ту-95 (Ту-160).

Загалом по території України було випущено вісім крилатих ракет типу Х-101 (Х-555) у напрямку центральних, південних та західних областей України.

Сім із восьми ракет було збито протиповітряною обороною Повітряних сил ЗС України. Шість ракет ліквідували зенітні ракетні війська і одну збито винищувачем авіації Повітряних сил.

На жаль, є одне влучання на Львівщині – уражено зенітно-ракетний комплекс. Збитки та постраждалі уточнюються", - сказав речник.



Нагадаємо, наразі вже відомо, що сталися два вибухи на території військового об'єкта у Червоноградському районі. Масштаби руйнувань ще встановлюють. Але постраждалих на Львівщині, за інформацією голови ОВА Максима Козицького, станом на зараз немає.

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Теги: ППО, Юрій Ігнат, Львівщина, ракети
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