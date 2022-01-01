Українська ППО збила 7 із 8 ракет, випущених Росією сьогодні увечері з Каспію
Сьогодні, 21:23
Увечері 2 серпня Росія випустила по українській території 8 ракет, 7 із них збила протиповітряна оборона.
Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
"2 серпня близько 17 години окупанти завдали ракетного удару з району Каспійського моря. Застосовувались стратегічні бомбардувальники Ту-95 (Ту-160).
Загалом по території України було випущено вісім крилатих ракет типу Х-101 (Х-555) у напрямку центральних, південних та західних областей України.
Сім із восьми ракет було збито протиповітряною обороною Повітряних сил ЗС України. Шість ракет ліквідували зенітні ракетні війська і одну збито винищувачем авіації Повітряних сил.
На жаль, є одне влучання на Львівщині – уражено зенітно-ракетний комплекс. Збитки та постраждалі уточнюються", - сказав речник.
Нагадаємо, наразі вже відомо, що сталися два вибухи на території військового об'єкта у Червоноградському районі. Масштаби руйнувань ще встановлюють. Але постраждалих на Львівщині, за інформацією голови ОВА Максима Козицького, станом на зараз немає.
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Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
"2 серпня близько 17 години окупанти завдали ракетного удару з району Каспійського моря. Застосовувались стратегічні бомбардувальники Ту-95 (Ту-160).
Загалом по території України було випущено вісім крилатих ракет типу Х-101 (Х-555) у напрямку центральних, південних та західних областей України.
Сім із восьми ракет було збито протиповітряною обороною Повітряних сил ЗС України. Шість ракет ліквідували зенітні ракетні війська і одну збито винищувачем авіації Повітряних сил.
На жаль, є одне влучання на Львівщині – уражено зенітно-ракетний комплекс. Збитки та постраждалі уточнюються", - сказав речник.
Нагадаємо, наразі вже відомо, що сталися два вибухи на території військового об'єкта у Червоноградському районі. Масштаби руйнувань ще встановлюють. Але постраждалих на Львівщині, за інформацією голови ОВА Максима Козицького, станом на зараз немає.
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