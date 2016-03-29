За пів року в Україні зменшилася загальна злочинність

За пів року в Україні зменшилася загальна злочинність
Впродовж перших двох місяців війни, в Україні спостерігалося зниження рівня злочинності. Починаючи з травня цього року ситуація почала змінюватися. Проте загальна злочинність в Україні зменшилася впродовж півроку на 25%, у порівнянні з минулим.

Про це повідомляють в МВС.

При цьому тяжкі та особливо тяжкі злочини залишилися майже на тому ж рівні, розповідають у відомстві.

Кількість навмисних вбивств за півроку збільшилась більше, ніж на 9%, також у порівнянні з 2021 роком. На це вплинула військова агресія та вбивства на тимчасово окупованих та деокупованих територіях.

Наразі зменшилася кількість розбійних нападів, пограбувань та квартирних крадіжок. При цьому спостерігаємо збільшення на 86% незаконних заволодінь транспортними засобами у порівнянні з аналогічним періодом у 2021.

Зазначають, що на територіях, де не відбуваються і не відбувалися активні бойові дії, майже не зафіксовано таких правопорушення під час війни.

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Теги: злочинність, Україна
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