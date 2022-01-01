У Луцьку 88 багатоповерхівок – без гарячої води





Про це розповів Антон Безносиков.



Без гарячої води станом на 2 серпня знаходяться мешканці будинків на проспектах Соборності і Молоді, де виявили витоки на тепловій мережі.



"Для того, щоб усунути ці витоки, треба було перекрити ділянку мережі і, відповідно, не відновити роботу дев'яти центральних теплових пунктів", – каже речник.



На розкопаній тепломережі біля будинку на проспекті Молоді, 6 ремонтні роботи зараз не проводять, – розповів лучанин Віктор Гаврилиця. "П’ята неділя як уже розкопано. Вода була ще, як вони розкопували. Перекрили все і досі немає. Люди не мають гарячої води", – говорить чоловік.



Майстер підприємства Сергій Малишко зазначив: тепломережу розкопали 2 серпня, після чого піднімуть плиту і будуть вирішувати питання з ремонтом.



Без гарячого водопостачання також мешканці будинку на проспекті Молоді, 4. Воду люди гріють на газу. "Нема гарячої води – нагріємо. Війна, треба щось робити, економити. Це не проблема. Газ є, користуємося, платимо", – каже лучанин Богдан Марчук.



Зі слів речника "Луцьктепла", ділянка, котру комунальники розкопали, не є причиною відсутності гарячої води. Каже: послугу людям не подають у зв’язку з виявленим витоком на проспекті Молоді, 13.



Земляні роботи наразі проводять за місцем витоку, який знайшли у результаті гідравлічного випробування мереж, на проспекті Соборності.







Ремонтні роботи на тепломережах, додав речник державного комунального підприємства Антон Безносиков, планують завершити до кінця тижня.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Після профілактичних та ремонтних робіт котельні на вулиці Карбишева, 2, котрі тривали впродовж місяця, подачу гарячої води не відновили у 88 багатоповерхових будинках.Про це розповів Суспільному речник "Луцьктепла"Без гарячої води станом на 2 серпня знаходяться мешканці будинків на проспектах Соборності і Молоді, де виявили витоки на тепловій мережі."Для того, щоб усунути ці витоки, треба було перекрити ділянку мережі і, відповідно, не відновити роботу дев'яти центральних теплових пунктів", – каже речник.На розкопаній тепломережі біля будинку на проспекті Молоді, 6 ремонтні роботи зараз не проводять, – розповів лучанин Віктор Гаврилиця. "П’ята неділя як уже розкопано. Вода була ще, як вони розкопували. Перекрили все і досі немає. Люди не мають гарячої води", – говорить чоловік.Майстер підприємства Сергій Малишко зазначив: тепломережу розкопали 2 серпня, після чого піднімуть плиту і будуть вирішувати питання з ремонтом.Без гарячого водопостачання також мешканці будинку на проспекті Молоді, 4. Воду люди гріють на газу. "Нема гарячої води – нагріємо. Війна, треба щось робити, економити. Це не проблема. Газ є, користуємося, платимо", – каже лучанинЗі слів речника "Луцьктепла", ділянка, котру комунальники розкопали, не є причиною відсутності гарячої води. Каже: послугу людям не подають у зв’язку з виявленим витоком на проспекті Молоді, 13.Земляні роботи наразі проводять за місцем витоку, який знайшли у результаті гідравлічного випробування мереж, на проспекті Соборності.Ремонтні роботи на тепломережах, додав речник державного комунального підприємства Антон Безносиков, планують завершити до кінця тижня.

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