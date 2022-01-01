ЗСУ звільнили вже 1 054 населені пункти, або Добрі новини від ВолиньPost за 2 серпня

Продовжуємо тримати інформаційний фронт і знижувати рівень негативного контенту. У постійній рубриці згадуємо лише найкраще з-поміж усього, що трапилося за день. Ми щиро радіємо, коли добрих новин багато!Сьогодні, 2 серпня, ми писали про таке:Україна отримає 75 тис. снарядів для гаубиць M777, а також ракети для реактивних систем HIMARS. Це вже 17-й пакет допомоги від США.З початку повномасштабної російської агресії США виділили Україні військової допомоги на понад $8 млрд.За добу наші захисники та захисниці відправили до пекла ще 140 рашистів! Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.08 орієнтовно склали:особового складу – близько 41 170 (+140) осіб ліквідовано,танків ‒ 1 768 (+0) од,бойових броньованих машин ‒ 4 014 (+3) од,артилерійських систем – 936 (+4) од,РСЗВ – 259 (+0) од,засобів ППО – 117 (+0) од,літаків – 223 (+0) од,гелікоптерів – 191 (+1) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 739 (+3) од,крилатих ракет – 174 (+0) од,кораблів/катерів – 15 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 2 914 (+2) од,спеціальної техніки – 82 (+0) од.Спекотним на весільні церемонії виявився цьогорічний липень. За минулий місяць одружилися на 100 пар більше, ніж у попередні місяці.У більшості, традиційним вбранням наречених залишаються українські вишиванки, а ось “родзинкою” весілля стають домашні улюбленці. Так і у волинських молодят чотирилапими гостями стали поважний лабрадорта милий королівський пудель, завдяки яким особливий день їх господарів вийшов душевним та надзвичайно зворушливим.Станом на 2 серпня деокуповали 1 054 населених пунктів. Триває відновлення інфраструктури на деокупованих територіях. Досягнули домовленостей і розпочали будівельні роботи з побудови абсолютно нового дитячого садочка в Овручі на Житомирщині, що фінансується Урядом Естонії.«Ось такі майбутні захисники ростуть на Волині. Пишаємось такими дітьми. Дякуємо батькам та вчителям за патріотичне виховання дитини. Дякуємо юному патріоту,за допомогу нашій армії. Дитина у військовій формі збирає кошти на допомогу ЗСУ в магазинах, на символічному блокпосту. З таким молодим поколінням нас ніколи і нікому не перемоги», − повідомили у Смідинській громаді.У Луцьку планують перейменувати ще 4 вулиці. Зокрема, вулицю Ковпака планують перейменувати на Сумську, Старова на Пластову, Ціалковського на Мрії, Черняховського на Гімназійну.Також на громадське обговорення винесуть десять іменних назв вулиць, які пропонують до перейменування: Ізмайлова на Василя Барвінського, Кольцова на Павла Скоропадського, Короленка на Олександра Валенти, Курчатова на Анатолія Дублянського, Лєскова на Діда Панаса, Лобачевського на Юзефа Лободовського, Менделєєва на Надії Горлицької, Чайковського на Валентина Мороза, Чернишевського на Гетьмана Виговського, Шишкіна на Марії Приймаченко.Збирати гроші на антидрон у Рожищі почали 14 липня. І ось за два тижні дітям вдалося зібрати потрібну суму, попри усі перешкоди. А їх було чимало – кілька разів доводилося співати просто неба у дощ та негоду. Не допоміг й офіційний курс гривні: спочатку збирали 165 тисяч гривень, однак ціна рушниці збільшувалася щодня.Українські військові повністю звільнили від російських окупантів ще сім населених пунктів у Херсонській області.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву в.о. голови Херсонської ОВАв ефірі телемарафону.Тільки вчора Бутрій заявляв, що ЗСУ звільнили від росіян 46 населених пунктів, але сьогодні ця цифра вже перевалила за 50."На сьогодні офіційно вже підтверджено 53 населених пункти, які звільнені. Ми подаємо цю інформацію виключно тоді, коли вона узгоджена з Генеральним штабом. Тому що до повного звільнення військові проводять ще певні дії з розмінування", - заявив Бутрій.Перший зерновоз, який напередодні вирушив із української Одеси, приплив до узбережжя Туреччини у вівторок.Судно Razoni, яке плаває під прапором Сьєрра-Леоне, має пройти інспекцію спільною контрольною групою, до якої входять російські та українські офіційні посадовці. Координаційний центр у Стамбулі відповідає за інспекцію.Після огляду судно повинне доставити вантаж із 26 тисячами тонн кукурудзи до порту Триполі у Лівані.Це вперше від початку повномасштабного російського вторгнення зерновоз вирушив з одеського порту. Це стало можливо завдяки досягнутим у Стамбулі домовленостям за посередництва Туреччини і ООН.