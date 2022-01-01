Учора українські воїни ліквідували ще 140 окупантів і один гелікоптер





Про це



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.08 орієнтовно склали:



особового складу – близько 41 170 (+140) осіб ліквідовано,



танків ‒ 1 768 (+0) од,



бойових броньованих машин ‒ 4 014 (+3) од,



артилерійських систем – 936 (+4) од,



РСЗВ – 259 (+0) од,



засобів ППО – 117 (+0) од,



літаків – 223 (+0) од,



гелікоптерів – 191 (+1) од,



БПЛА оперативно-тактичного рівня – 739 (+3) од,



крилатих ракет – 174 (+0) од,



кораблів/катерів – 15 (+0) од,



автомобільної техніки та автоцистерн – 2 914 (+2) од,



спеціальної техніки – 82 (+0) од.



Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Криворізькому напрямках.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Збройні сили Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії ліквідували близько 41 170 окупантів.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.08 орієнтовно склали:особового складу – близько 41 170 (+140) осіб ліквідовано,танків ‒ 1 768 (+0) од,бойових броньованих машин ‒ 4 014 (+3) од,артилерійських систем – 936 (+4) од,РСЗВ – 259 (+0) од,засобів ППО – 117 (+0) од,літаків – 223 (+0) од,гелікоптерів – 191 (+1) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 739 (+3) од,крилатих ракет – 174 (+0) од,кораблів/катерів – 15 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 2 914 (+2) од,спеціальної техніки – 82 (+0) од.Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Криворізькому напрямках.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію