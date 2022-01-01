Учора українські воїни ліквідували ще 140 окупантів і один гелікоптер
Сьогодні, 09:50
Збройні сили Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії ліквідували близько 41 170 окупантів.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.08 орієнтовно склали:
особового складу – близько 41 170 (+140) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1 768 (+0) од,
бойових броньованих машин ‒ 4 014 (+3) од,
артилерійських систем – 936 (+4) од,
РСЗВ – 259 (+0) од,
засобів ППО – 117 (+0) од,
літаків – 223 (+0) од,
гелікоптерів – 191 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 739 (+3) од,
крилатих ракет – 174 (+0) од,
кораблів/катерів – 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 2 914 (+2) од,
спеціальної техніки – 82 (+0) од.
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Криворізькому напрямках.
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.08 орієнтовно склали:
особового складу – близько 41 170 (+140) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1 768 (+0) од,
бойових броньованих машин ‒ 4 014 (+3) од,
артилерійських систем – 936 (+4) од,
РСЗВ – 259 (+0) од,
засобів ППО – 117 (+0) од,
літаків – 223 (+0) од,
гелікоптерів – 191 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 739 (+3) од,
крилатих ракет – 174 (+0) од,
кораблів/катерів – 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 2 914 (+2) од,
спеціальної техніки – 82 (+0) од.
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Криворізькому напрямках.
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