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Учора українські воїни ліквідували ще 140 окупантів і один гелікоптер

Учора українські воїни ліквідували ще 140 окупантів і один гелікоптер
Збройні сили Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії ліквідували близько 41 170 окупантів.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.08 орієнтовно склали:

особового складу – близько 41 170 (+140) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1 768 (+0) од,

бойових броньованих машин ‒ 4 014 (+3) од,

артилерійських систем – 936 (+4) од,

РСЗВ – 259 (+0) од,

засобів ППО – 117 (+0) од,

літаків – 223 (+0) од,

гелікоптерів – 191 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 739 (+3) од,

крилатих ракет – 174 (+0) од,

кораблів/катерів – 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 914 (+2) од,

спеціальної техніки – 82 (+0) од.

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Криворізькому напрямках.

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Теги: Росія, Україна, війна
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