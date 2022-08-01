Росія перекидає війська на Запоріжжя і зупиняє наступ на Слов'янськ, – ISW





Про це повідомляє американський Інститут дослідження війни (ISW), пише



Виведення частини російських військ із північної частини Донецької області позбавить росіян потужностей, так само, як російські війська ігнорували фронти Запорізької та Херсонської областей під час наступальних операцій у Луганській області.



"Виведення військ, швидше за все, створить можливість для України розпочати контрнаступ на Ізюмському напрямку – так само, як захоплення Росією Луганської області дозволило Україні створити умови для контрнаступу в Херсонській області", - йдеться в повідомленні.



Передислокація російських військ у Запорізьку область передбачає, що українські контрнаступи не обмежуються Херсонською областю і, ймовірно, відбуватимуться по всій південній осі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росіяни перекидають війська з півночі Донецької області на Запоріжжя і припиняють кампанію з наступу на Слов’янськ – це, імовірно, створить можливість для ЗСУ розпочати контрнаступ на Ізюмському напрямку.Про це повідомляє американський Інститут дослідження війни (ISW), пише Українська правда Виведення частини російських військ із північної частини Донецької області позбавить росіян потужностей, так само, як російські війська ігнорували фронти Запорізької та Херсонської областей під час наступальних операцій у Луганській області."Виведення військ, швидше за все, створить можливість для України розпочати контрнаступ на Ізюмському напрямку – так само, як захоплення Росією Луганської області дозволило Україні створити умови для контрнаступу в Херсонській області", - йдеться в повідомленні.Передислокація російських військ у Запорізьку область передбачає, що українські контрнаступи не обмежуються Херсонською областю і, ймовірно, відбуватимуться по всій південній осі.

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