Курс валют у Луцьку 2 серпня





Про це повідомляє



Євро купують за 40,50, а продають - за 41,52.



Щодо польського злотого, то його продають за 8,40, а купують - за 8,80.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 2 серпня готівковий курс долара становить 40,00, продають його за 40,70.Про це повідомляє Мінфін Євро купують за 40,50, а продають - за 41,52.Щодо польського злотого, то його продають за 8,40, а купують - за 8,80.

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