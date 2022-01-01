Курс валют у Луцьку 2 серпня

Курс валют у Луцьку 2 серпня
2 серпня готівковий курс долара становить 40,00, продають його за 40,70.

Про це повідомляє Мінфін.

Євро купують за 40,50, а продають - за 41,52.

Щодо польського злотого, то його продають за 8,40, а купують - за 8,80.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: курс, валюта, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Готова спакувати валізи кому завгодно, але не собі». Директорка туристичного агентства пече солодощі для фронту
«Передайте ще тої смачної»: власник мережі луцьких кав'ярень щомісяця віддає 60 кілограмів кави для ЗСУ
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Курс валют у Луцьку 2 серпня
Сьогодні, 09:20
ЗСУ відбили штурми росіян на Бахмутському та Авдіївському напрямках: ситуація на фронті станом на 2 серпня
Сьогодні, 09:03
Волинські лісівники купили мотоцикли, щоб ефективніше боротися з порушниками
Сьогодні, 08:35
На Волинь привезли майже 6 тисяч доз вакцини Pfizer
Сьогодні, 07:33
Зеленський доручив перевірити, чи правильно вручати повістки на вулицях, блокпостах і АЗС
Сьогодні, 06:31
Схожі новини
Курс валют у Луцьку 1 серпня Курс валют у Луцьку 1 серпня
01 серпень, 09:10
Курс валют у Луцьку 31 липня Курс валют у Луцьку 31 липня
31 липень, 09:15
Курс валют у Луцьку 28 липня Курс валют у Луцьку 28 липня
28 липень, 09:42
Курс валют у Луцьку 27 липня Курс валют у Луцьку 27 липня
27 липень, 09:04
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Курс валют у Луцьку 2 серпня
Сьогодні, 09:20
 0
ЗСУ відбили штурми росіян на Бахмутському та Авдіївському напрямках: ситуація на фронті станом на 2 серпня
Сьогодні, 09:03
 0
Волинські лісівники купили мотоцикли, щоб ефективніше боротися з порушниками
Сьогодні, 08:35
 0
На Волинь привезли майже 6 тисяч доз вакцини Pfizer
Сьогодні, 07:33
 0
Зеленський доручив перевірити, чи правильно вручати повістки на вулицях, блокпостах і АЗС
Сьогодні, 06:31
 0
Медіа
відео
1/8