Курс валют у Луцьку 2 серпня
Сьогодні, 09:20
2 серпня готівковий курс долара становить 40,00, продають його за 40,70.
Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 40,50, а продають - за 41,52.
Щодо польського злотого, то його продають за 8,40, а купують - за 8,80.
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Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 40,50, а продають - за 41,52.
Щодо польського злотого, то його продають за 8,40, а купують - за 8,80.
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