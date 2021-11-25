Волинські лісівники купили мотоцикли, щоб ефективніше боротися з порушниками

Волинські лісівники задля оперативного реагування на будь-які загрозливі ситуації у лісових масивах - самовільні порубки, пожежі, браконьєрство, а також для мобільності лісової охорони, придбали мотоцикли.Про це йдеться на сторінці ДП «Колківське лісове господарство».Підприємство закупило 8 нових мотоциклів. Значною перевагою даного виду транспорту є зручність, особливо враховуючи лісове бездоріжжя. А для лісівників - це вкрай важливо.В середньому, площа однієї майстерськоі дільниці (обходу) кожного майстра лісу знаходиться в межах 1000 га, тому потрібно мати змогу швидко дістатися із однієї частину лісу в іншу, що істотно сприяє ефективному виконанню усіх необхідних заходів з охорони лісу.