Волинські лісівники купили мотоцикли, щоб ефективніше боротися з порушниками
Сьогодні, 08:35
Волинські лісівники задля оперативного реагування на будь-які загрозливі ситуації у лісових масивах - самовільні порубки, пожежі, браконьєрство, а також для мобільності лісової охорони, придбали мотоцикли.
Про це йдеться на сторінці ДП «Колківське лісове господарство».
Підприємство закупило 8 нових мотоциклів. Значною перевагою даного виду транспорту є зручність, особливо враховуючи лісове бездоріжжя. А для лісівників - це вкрай важливо.
В середньому, площа однієї майстерськоі дільниці (обходу) кожного майстра лісу знаходиться в межах 1000 га, тому потрібно мати змогу швидко дістатися із однієї частину лісу в іншу, що істотно сприяє ефективному виконанню усіх необхідних заходів з охорони лісу.
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Про це йдеться на сторінці ДП «Колківське лісове господарство».
Підприємство закупило 8 нових мотоциклів. Значною перевагою даного виду транспорту є зручність, особливо враховуючи лісове бездоріжжя. А для лісівників - це вкрай важливо.
В середньому, площа однієї майстерськоі дільниці (обходу) кожного майстра лісу знаходиться в межах 1000 га, тому потрібно мати змогу швидко дістатися із однієї частину лісу в іншу, що істотно сприяє ефективному виконанню усіх необхідних заходів з охорони лісу.
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