Волинські лісівники купили мотоцикли, щоб ефективніше боротися з порушниками

Волинські лісівники купили мотоцикли, щоб ефективніше боротися з порушниками
Волинські лісівники задля оперативного реагування на будь-які загрозливі ситуації у лісових масивах - самовільні порубки, пожежі, браконьєрство, а також для мобільності лісової охорони, придбали мотоцикли.

Про це йдеться на сторінці ДП «Колківське лісове господарство».

Підприємство закупило 8 нових мотоциклів. Значною перевагою даного виду транспорту є зручність, особливо враховуючи лісове бездоріжжя. А для лісівників - це вкрай важливо.

В середньому, площа однієї майстерськоі дільниці (обходу) кожного майстра лісу знаходиться в межах 1000 га, тому потрібно мати змогу швидко дістатися із однієї частину лісу в іншу, що істотно сприяє ефективному виконанню усіх необхідних заходів з охорони лісу.

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Теги: Волинь, Колки, ВОУЛМГ, ліс, покупка
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