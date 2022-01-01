Зеленський доручив перевірити, чи правильно вручати повістки на вулицях, блокпостах і АЗС

Президент Українивідповів на петицію щодо заборони видавати повістки на блокпостах, АЗС та на вулицях.Про це йдеться на сайті Президента України.У відповіді Володимир Зеленський зазначив, що відповідно до статті 65 Конституції України захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є обов'язком громадян України, а з початком повномасштабного вторгнення Росії, в Україні ввели воєнний стан та оголосили загальну мобілізацію.Згідно із Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" організація i порядок проведення мобілізації визначаються законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України (частина перша статті 4).Володимир Зеленський зазначив, що призов резервістів та військовозобов’язаних на військову службу під час мобілізації проводиться в порядку, визначеному законами України "Про військовий обов'язок i військову службу" та "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".«Законом України "Про військовий обов'язок i військову службу" визначено, що призов резервістів та військовозобов’язаних на військову службу під час мобілізації здійснюється для доукомплектування військових посад, передбачених штатами венного часу, у терміни, визначені мобілізаційними планами Збройних Сил України та інших військових формувань.Порядок оповіщення військовозобов’язаних про їxній призов на військову службу під час мобілізації та вручення повісток (повідомлень) врегульовується відповідними актами Кабінету Міністрів України, Міністерства оборони України i Генерального штабу Збройних Сил України», - йдеться у відповіді президента на петицію.Володимир Зеленський додав, щ враховуючи викладене, він звернувся до прем'єр-міністра України Дмитра Шмигаля з проханням комплексно опрацювати порушене в електронній петиції питання в контексті дотримання прав громадян та законодавства про військовий обов'язок i військову службу.