На Херсонщині росіяни обстріляли евакуаційний мікроавтобус, загинули двоє людей

На Херсонщині росіяни обстріляли евакуаційний мікроавтобус, загинули двоє людей
Російські окупанти обстріляли мікроавтобус із цивільними, які хотіли евакуюватися із Херсонщини в більш безпечні регіони.

Внаслідок обстрілу загинуло двоє людей. Про це на своєму телеграм-каналі повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Сьогодні орки скоїли ще один військовий злочин. З окупованого селища Старосілля була спроба евакуації на мікроавтобусі червоного кольору сімох цивільних. У районі селища Довгове з ПТУР окупанти в упор розстріляли цей автобус. Двоє цивільних загинуло. П'ятьох вдалося евакуювати до Кривого Рогу – трьох чоловіків та двох жінок, усі цивільні. Двоє з них у дуже тяжкому стані з опіковим шоком", - повідомив Олександр Вілкул.

Всі постраждалі вже у лікарні у Кривому Розі, їм надається медична допомога.

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Теги: Херсонщина, обстріл, війна
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