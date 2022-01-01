Байден підписав новий пакет допомоги Україні на 550 мільйонів доларів

Байден підписав новий пакет допомоги Україні на 550 мільйонів доларів
Президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден підписав новий пакет військової допомоги Україні на $550 млн.

Про це на брифінгу повідомив координатор зі стратегічних комунікацій в Раді національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі, - пише "Газета uа".

Україна отримає 75 тис. снарядів для гаубиць M777, а також ракети для реактивних систем HIMARS. Це вже 17-й пакет допомоги від США.

З початку повномасштабної російської агресії США виділили Україні військової допомоги на понад $8 млрд.

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Теги: Україна, США, допомога, війна
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