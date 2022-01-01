Байден підписав новий пакет допомоги Україні на 550 мільйонів доларів

Джозеф Байден підписав новий пакет військової допомоги Україні на $550 млн.



Про це на брифінгу повідомив координатор зі стратегічних комунікацій в Раді національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі, - пише



Україна отримає 75 тис. снарядів для гаубиць M777, а також ракети для реактивних систем HIMARS. Це вже 17-й пакет допомоги від США.



З початку повномасштабної російської агресії США виділили Україні військової допомоги на понад $8 млрд.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Сполучених Штатів Америкипідписав новий пакет військової допомоги Україні на $550 млн.Про це на брифінгу повідомив координатор зі стратегічних комунікацій в Раді національної безпеки при Білому домі, - пише "Газета uа" Україна отримає 75 тис. снарядів для гаубиць M777, а також ракети для реактивних систем HIMARS. Це вже 17-й пакет допомоги від США.З початку повномасштабної російської агресії США виділили Україні військової допомоги на понад $8 млрд.

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