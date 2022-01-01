Волинянка віддала шахраям майже 10 тисяч за неіснуючі дрова

Волинянка віддала шахраям майже 10 тисяч за неіснуючі дрова
Жителька села Черче Камінь-Каширського району віддала гроші шахраям, які "торгували" неіснуючими дровами.

Жінка натрапила на привабливе оголошення в соцмережі Фейсбук, - пише газета "Полісся".

“Продавець” під час телефонної розмови представився працівником Ковельського лісгоспу. Чоловік привітно пояснив всі умови купівлі-продажу товару. Остаточно ж шахрай зміг увійти в довіру жінки, надіславши їй на Вайбер накладні для розрахунку із вказаними номерними знаками авто та усіма даними водія нібито цього підприємства.

За обіцяні 12 кубів дров мешканка Черче сплатила ошуканцеві наперед майже 10 тисяч гривень. Не дочекавшись транспорту з дровами у призначений час, вона спробувала зателефонувати й дізнатися, у чому ж річ. Проте номер телефону вже не був дійсний.

Як зазначають у Камінь-Каширському райвідділі поліції, за згаданим фактом проводять досудове розслідування. Правоохоронці закликають громадян бути обачними й ніколи не оплачувати будь-який товар наперед. Особливо суми у великих розмірах.

«Не обдурюйтесь гарними картинками в оголошеннях та надто дешевою ціною – це, зазвичай, перша ознака «мишоловки»! Традиційно шахраї вимагають передоплату, бо, мовляв, великий вантаж везти чи далеко треба їхати. А раптом господар передумає, а вони подолають таку відстань, навантажені дровами. Окрім того, людям інколи пропонують безоплатну доставку, якщо ті вчасно зроблять замовлення. Тож громадяни, ведучись на вигідні пропозиції, ціну та фото дров хороших порід, відразу ж оплачують товар. У результаті залишаються і без грошей, і без дров», – пояснює співробітниця карного розшуку місцевого райвідділу Анна Пархомук.

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Теги: дрова, шахраї, Волинь
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