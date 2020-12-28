У Луцьку поліцейські допомогли знайти зниклу дитину

В обласному центрі Волині працівники поліції допомогли знайти зниклу дитину.Про це йдеться на сторінці Патрульної поліції Волинської облсті.Про зниклого 7-річного хлопчика повідомив на лінію 102 його брат. Який розповів патрульним, що у матері хлопців виникли проблеми зі здоров’ям та коли приїхала швидка медична допомога, хлопчик вийшов з квартири та пішов у невідомому напрямку.Заявник повідомив поліцейським, що спочатку розпочали самостійні пошуки, а згодом звернулися на лінію 102 та розповіли про прикмети хлопчика і куди ймовірно міг піти.Патрульні виявили дитину неподалік від дому та передали батькові, наразі його життю та здоров'ю нічого не загрожує.