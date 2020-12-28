У Луцьку поліцейські допомогли знайти зниклу дитину
Сьогодні, 05:28
В обласному центрі Волині працівники поліції допомогли знайти зниклу дитину.
Про це йдеться на сторінці Патрульної поліції Волинської облсті.
Про зниклого 7-річного хлопчика повідомив на лінію 102 його брат. Який розповів патрульним, що у матері хлопців виникли проблеми зі здоров’ям та коли приїхала швидка медична допомога, хлопчик вийшов з квартири та пішов у невідомому напрямку.
Заявник повідомив поліцейським, що спочатку розпочали самостійні пошуки, а згодом звернулися на лінію 102 та розповіли про прикмети хлопчика і куди ймовірно міг піти.
Патрульні виявили дитину неподалік від дому та передали батькові, наразі його життю та здоров'ю нічого не загрожує.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться на сторінці Патрульної поліції Волинської облсті.
Про зниклого 7-річного хлопчика повідомив на лінію 102 його брат. Який розповів патрульним, що у матері хлопців виникли проблеми зі здоров’ям та коли приїхала швидка медична допомога, хлопчик вийшов з квартири та пішов у невідомому напрямку.
Заявник повідомив поліцейським, що спочатку розпочали самостійні пошуки, а згодом звернулися на лінію 102 та розповіли про прикмети хлопчика і куди ймовірно міг піти.
Патрульні виявили дитину неподалік від дому та передали батькові, наразі його життю та здоров'ю нічого не загрожує.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку поліцейські допомогли знайти зниклу дитину
Сьогодні, 05:28
Волинянка віддала шахраям майже 10 тисяч за неіснуючі дрова
Сьогодні, 02:17
2 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Медіа