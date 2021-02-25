На Волинь привезли майже 6 тисяч доз вакцини Pfizer

31 липня на Волинь доставили 5 850 доз вакцини Pfizer.Про це повідомляє Суспільне, посилаючись на керівника обласного управління охорони здоров'яОкрім цього в області є 36 тисяч доз вакцини CoronoVac, 11 тисяч з яких вже розвезені по медичних закладах Волині."Якщо проводити вакцинальну кампанію, то ми всім забезпечені. Обіцяють нам вакцину Johnson & Johnson, наступного місяця. Скільки зайде на Волинь і яка буде потреба, поки не знаємо", – говорить Юрій Легкодух.З його слів, за останній тиждень в області вакцинувалося понад 500 людей, кількість охочих вакцинуватися волинян зменшується.За даними завідувачку відділу обласного центру контролю та профілактики хвороб Валентини Хомутінкіної, минулого тижня в області на COVID-19 захворіли 59 людей, один пацієнт помер."В основному хворіють дорослі люди. Згідно з дослідженнями, які проводять лабораторії, в області відмічається циркуляція Омікрону", – каже Валентина Хомутінкіна.