2 серпня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні відзначає день народження графічний дизайнер, каліграф, засновник міжнародного фестивалю «Простір літер»(на фото).Також день народження святкують журналістка, комунікаційниця, старший інспектор сектору комунікації ГУНП у Волинській областіта підприємецьВітаємо його, а також іменинників цього дня – чоловіків з іменами Ілля та Іван.Зичимо усім міцного здоров’я, злагоди й достатку.2 серпня вшановують пам’ять святого пророка Іллі – одного з найбільших пророків Старого Завіту. За свою полум’яну ревність пророк Ілля був узятий на небо живим на вогненній колісниці.2 серпня - Міжнародний день голокосту ромів, а в Україні відзначають День аеромобільних військ2 серпня 1990-го Патріарх Московський Алексій ІІ здійснив візит до Луцька.Служив у кафедральному соборі Святої Трійці, закликав до активної протидії УАПЦ та висловив думку, що українське національне відродження «несе загрозу» цілісності української нації.