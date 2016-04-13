Скільки автівок вилучили у п’яних водіїв на Волині та передали для ЗСУ
01 серпень, 22:59
Повідомили, скільки автомобілів на Волині вилучили у водіїв, які керували транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, та передали на потреби ЗСУ.
Про це повідомили у Волинській ОВА.
На Волині всіляко допомагають Збройним силам України та іншим військовим формуванням. Зокрема, обласна військова адміністрація у співпраці із волонтерами постійно знаходить та передає для військових транспортні засоби.
Окрім цього, начальник Волинської ОВА підписав наказ від 26.03.2022 №66 «Про використання транспортних засобів для потреб Збройних сил України та інших збройних формувань».
Відповідно до наказу вилучати автівки уповноважили головне управління Національної поліції в області спільно із обласним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки. В обласній військовій адміністрації, згідно нормативно-правових документів, такі накази погоджували, а рішення про вилучення транспортного засобу приймало командування відповідної військової частини.
Таким чином, з 26 березня по 24 квітня 2022 року у Волинській ОВА було погоджено накази військового командування про відчуження 10 транспортних засобів для потреб військових частин на території області.
Також ще 7 автівок на Волині вилучено згідно наказу командира військової частини, що розташована у Харківській області.
Назви військових частин не зазначаємо із міркувань безпеки. Таку інформацію можна отримати після закінчення воєнного стану в Україні.
Варто зауважити, що з 24 квітня 2022 року відчуження транспортних засобів у фізичних та юридичних осіб було заборонено відповідно до листа військової частини Міністерства оборони України від 15.04.2022 №501/19/3/5/219 ОК «Захід».
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Про це повідомили у Волинській ОВА.
На Волині всіляко допомагають Збройним силам України та іншим військовим формуванням. Зокрема, обласна військова адміністрація у співпраці із волонтерами постійно знаходить та передає для військових транспортні засоби.
Окрім цього, начальник Волинської ОВА підписав наказ від 26.03.2022 №66 «Про використання транспортних засобів для потреб Збройних сил України та інших збройних формувань».
Відповідно до наказу вилучати автівки уповноважили головне управління Національної поліції в області спільно із обласним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки. В обласній військовій адміністрації, згідно нормативно-правових документів, такі накази погоджували, а рішення про вилучення транспортного засобу приймало командування відповідної військової частини.
Таким чином, з 26 березня по 24 квітня 2022 року у Волинській ОВА було погоджено накази військового командування про відчуження 10 транспортних засобів для потреб військових частин на території області.
Також ще 7 автівок на Волині вилучено згідно наказу командира військової частини, що розташована у Харківській області.
Назви військових частин не зазначаємо із міркувань безпеки. Таку інформацію можна отримати після закінчення воєнного стану в Україні.
Варто зауважити, що з 24 квітня 2022 року відчуження транспортних засобів у фізичних та юридичних осіб було заборонено відповідно до листа військової частини Міністерства оборони України від 15.04.2022 №501/19/3/5/219 ОК «Захід».
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