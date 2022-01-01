Колонію в Оленівці росіяни обстріляли вакуумними боєприпасами, – міжнародні експерти

Колонію в Оленівці росіяни обстріляли вакуумними боєприпасами, – міжнародні експерти
Російські окупанти обстріляли колонію в Оленівці, де армія РФ тримала українських військових, не ракетами, а термобаричною зброєю.

Про це заявив Генеральний прокурор України Андрій Костін, посилаючись на слова міжнародних експертів, що причиною руйнування будівлі, де утримувалися військовополонені, була саме термобарична зброя, а не ракети, - повідомляє Кореспондент.

"Попередні висновки наших міжнародних експертів свідчать, що причиною цього вбивства або способом цього вбивства була термобарична зброя. Це попередні висновки кількох міжнародних експертів", - розповів він.

Міжнародні експерти впевнені, що це не ракетний обстріл, наголосив голова Генпрокуратури. За його словами, слідчі дії розпочато, але це питання є складним.

"На мою думку, пріоритетним зараз є викриття російської пропаганди та дезінформації про можливий підрив будівлі ракетними системами типу HIMARS, про те, що вони намагаються зараз стверджувати. Але ще раз хочу сказати, що ми вже маємо попередні висновки міжнародних експертів про те, що це було наслідком застосування термобаричної зброї, якою користується саме країна-агресор", - резюмував Костін.

Термобарична зброя – це вакуумні боєприпаси, які мають 100% вражаючу здатність щодо людей. Вони сильно руйнують будови та укріплення. Ударна хвиля завдає людям травм, несумісних із життям. Також повністю випалюється кисень із повітря. Експерти раніше вже повідомляли, що термобарична зброя вже неодноразово використовувалася росіянами в Україні під час обстрілу міст.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 29 липня, в "ДНР" заявили, що під час обстрілу колонії в Оленівці загинули 47 людей, 75 було поранено, зокрема вісім охоронців.

Раніше повідомлялося, що міноборони РФ на своєму Telegram-каналі виставило повідомлення із запрошенням представників ООН і МКЧХ розслідувати трагедію, що сталася в Оленівці. При цьому коли співробітники організації захотіли відвідати місце подій, їх просто не пустили.

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Теги: Оленівка, росія, полоненні, вбивство
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