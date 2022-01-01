У квартирах деяких лучан з'явиться гаряча вода

У квартирах деяких лучан з'явиться гаряча вода
З 2 серпня в обласному центрі Волині деякі містяни зможуть користуватися гарячою водою після кількатижневої паузи.

Про це повідомляють на сторінці ДКП "Луцьктепло".

У підприємстві повідомили, що через витоки на тепловій мережі завтра, 2 серпня, із завершенням періоду виконання ремонтних робіт від котельні на вул. Карбишева, 2, подачу гарячої води буде відновлено не від усіх Центральних теплових пунктів (ЦТП).

Проведення повторного гідравлічного випробування, що здійснюється після виконання ремонтних робіт, показало витоки на тепловій мережі у двох місцях - на просп. Соборності, 13 та просп. Молоді, 14.

Відтак, завтра, 2 серпня, із завершенням періоду виконання профілактичних робіт згідно Графіка припинення подачі гарячої води, через витоки послугу не буде відновлено для споживачів ЦТП на вул. Гордіюк, 43, просп. Соборності, 3, 16, 19, 20, просп. Молоді, 4, 5, 10, 13.

Роботи з ліквідації витоків буде виконано впродовж тижня, а про їх завершення буде повідомлено додатково.

Окрім того, через витоки на тепловій мережі тимчасово припинено надання послуги з постачання гарячої води до житлового будинку на вул. Дружби Народів, 3 та будинків на вул. Загородня, 4, 6, 8. Відновлення послуги - до кінця тижня.

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Теги: Волинь, Луцьк, комунальні послуги, Луцьктепло, гаряча вода
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