Поліцейський з Волині дізнався стать майбутньої дитини на блокпості. ФОТО

Поліцейський з Волині дізнався стать майбутньої дитини на блокпості. ФОТО
Дружина поліцейського з Волині зробила чоловіку сюрприз. Подружжя дізналося стать майбутньої дитини біля блокпосту, де чергував чоловік.

Про це повідомляють на сторінці Підгайцівської громади.

Дружина вирішила влаштувати сюрприз та повідомити Олександра Мельника про стать дитини поблизу блокпоста, на якому він якраз мав заходити на чергування. Відкривши чарівний бокс, молоді батьки дізналися, що у старшого синочка буде сестричка.
Поліцейський з Волині дізнався стать майбутньої дитини на блокпості. ФОТО
Поліцейський з Волині дізнався стать майбутньої дитини на блокпості. ФОТО
Поліцейський з Волині дізнався стать майбутньої дитини на блокпості. ФОТО
Поліцейський з Волині дізнався стать майбутньої дитини на блокпості. ФОТО
Поліцейський з Волині дізнався стать майбутньої дитини на блокпості. ФОТО
Поліцейський з Волині дізнався стать майбутньої дитини на блокпості. ФОТО
Поліцейський з Волині дізнався стать майбутньої дитини на блокпості. ФОТО
Поліцейський з Волині дізнався стать майбутньої дитини на блокпості. ФОТО
Поліцейський з Волині дізнався стать майбутньої дитини на блокпості. ФОТО
Поліцейський з Волині дізнався стать майбутньої дитини на блокпості. ФОТО
Поліцейський з Волині дізнався стать майбутньої дитини на блокпості. ФОТО
Поліцейський з Волині дізнався стать майбутньої дитини на блокпості. ФОТО
Поліцейський з Волині дізнався стать майбутньої дитини на блокпості. ФОТО


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Теги: Волинь, поліція, стать дитини, Підгайці
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