Волинь втратила ще одного сина на війні з Росією
Сьогодні, 20:39
У боях за незалежність України проти російських окупаційних військ загинув військовослужбовець з Волині Олег Мітяйкін.
Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
Загиблий Олег Мітяйкін був жителем міста Нововолинськ.
У вівторок, 2 серпня тіло Героя привезуть у рідне місто. Зустріч військовосужбовця запланована о 12:00 - 13:00 на в‘їзді в місто.
Звідти тіло доправлять у Свято-Духівський собор на Шахтарському.
Панахида розпочнеться о 15:00.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлє щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
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Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
Загиблий Олег Мітяйкін був жителем міста Нововолинськ.
У вівторок, 2 серпня тіло Героя привезуть у рідне місто. Зустріч військовосужбовця запланована о 12:00 - 13:00 на в‘їзді в місто.
Звідти тіло доправлять у Свято-Духівський собор на Шахтарському.
Панахида розпочнеться о 15:00.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлє щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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