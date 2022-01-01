Волинь втратила ще одного сина на війні з Росією

Олег Мітяйкін.



Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.



Загиблий Олег Мітяйкін був жителем міста Нововолинськ.



У вівторок, 2 серпня тіло Героя привезуть у рідне місто. Зустріч військовосужбовця запланована о 12:00 - 13:00 на в‘їзді в місто.

Звідти тіло доправлять у Свято-Духівський собор на Шахтарському.



Панахида розпочнеться о 15:00.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлє щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У боях за незалежність України проти російських окупаційних військ загинув військовослужбовець з ВолиніПро це повідомив Нововолинський міський головаЗагиблий Олег Мітяйкін був жителем міста Нововолинськ.У вівторок, 2 серпня тіло Героя привезуть у рідне місто. Зустріч військовосужбовця запланована о 12:00 - 13:00 на в‘їзді в місто.Звідти тіло доправлять у Свято-Духівський собор на Шахтарському.Панахида розпочнеться о 15:00.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлє щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію