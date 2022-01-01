Волинь втратила ще одного сина на війні з Росією

Волинь втратила ще одного сина на війні з Росією
У боях за незалежність України проти російських окупаційних військ загинув військовослужбовець з Волині Олег Мітяйкін.

Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.

Загиблий Олег Мітяйкін був жителем міста Нововолинськ.

У вівторок, 2 серпня тіло Героя привезуть у рідне місто. Зустріч військовосужбовця запланована о 12:00 - 13:00 на в‘їзді в місто.
Звідти тіло доправлять у Свято-Духівський собор на Шахтарському.

Панахида розпочнеться о 15:00.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлє щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

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Теги: Волинь, війна, Україна, росія, смерть
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