Погода у Луцьку на завтра, 2 серпня
Сьогодні, 20:00
2 серпня ясна погода буде триматися у Луцьку впевнено, вдень можлива недовга хмарність. Без опадів.
Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря підніметься від 13°С до 26°С.
Народний прогноз погоди: 2 серпня вшановується пам'ять пророка Іллі. У народі вважається, що з Іллі йде поворот на осінь, хоча спекотне літо може простояти ще довго. У цей час встановлюється помірне тепло. Світловий день іде на спад, а ночі на збільшення. Якщо у цей день буває глухий грім - до тихого дощу, грім гучний - до зливи, грім безперервний - буде град; грім гримить довго і не різко - до негоди, якщо ж уривчасто і не тривало - буде ясно.
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Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря підніметься від 13°С до 26°С.
Народний прогноз погоди: 2 серпня вшановується пам'ять пророка Іллі. У народі вважається, що з Іллі йде поворот на осінь, хоча спекотне літо може простояти ще довго. У цей час встановлюється помірне тепло. Світловий день іде на спад, а ночі на збільшення. Якщо у цей день буває глухий грім - до тихого дощу, грім гучний - до зливи, грім безперервний - буде град; грім гримить довго і не різко - до негоди, якщо ж уривчасто і не тривало - буде ясно.
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