Погода у Луцьку на завтра, 2 серпня

2 серпня ясна погода буде триматися у Луцьку впевнено, вдень можлива недовга хмарність. Без опадів.Про це повідомляє Sinoptik.Температура повітря підніметься від 13°С до 26°С.Народний прогноз погоди: 2 серпня вшановується пам'ять пророка Іллі. У народі вважається, що з Іллі йде поворот на осінь, хоча спекотне літо може простояти ще довго. У цей час встановлюється помірне тепло. Світловий день іде на спад, а ночі на збільшення. Якщо у цей день буває глухий грім - до тихого дощу, грім гучний - до зливи, грім безперервний - буде град; грім гримить довго і не різко - до негоди, якщо ж уривчасто і не тривало - буде ясно.