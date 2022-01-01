Як мають діяти вчителі після сигналу «повітряна тривога»

Міністерство освіти і науки опублікувало алгоритм дій вчителів на заняттях у школах під час оголошення сигналу «повітряної тривоги».Як зазначили у пресслужбі МОН, алгоритм розроблено на основі рекомендацій ДСНС.«Почувши сигнал оповіщення необхідно організувати переміщення учасників освітнього процесу у супроводі з учителем або відповідальною особою, яка після завершення небезпеки та оголошення скасування сигналу організує повернення учасників освітнього процесу на заплановані заходи, а також перевірятиме наявність учнів у укритті та у приміщеннях навчального закладу після завершення небезпеки», - йдеться у повідомленні.Відповідно до алгоритму, у разі сигналу небезпеки: відповідальна особа включає систему оповіщення закладу, вчитель повідомляє дітей про загрозу, а батьків – про переміщення дітей до укриття.Потрібно організувати пересування двома колонами у приміщенні класу та швидко покинути кабінет.Для надання медичної допомоги (у разі потреби) має бути залучено медичного працівника.Також: відповідальні особи після оголошення сигналу повинні перевірити всі приміщення на відсутність у них дітей та працівників закладу та прямувати до найближчого укриття.Усередині сховища дітям потрібно допомогти швидко та спокійно зайняти місця та підтримувати їх під час сигналу тривоги.Після оголошення про відбій тривоги, вчителі стежать за тим, щоб усі залишили укриття організовано – колонами чи групами.