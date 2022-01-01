Добрі новини від ВолиньPost за 1 серпня
01 серпень, 23:35
З-поміж усього негативу світло таки пробивається, а добро завжди перемагає зло. Попри всі сумні та моторошні звістки, позитивні інфоприводи теж є щодня! Саме про них і згадуємо у постійній рубриці Добрі новини від ВолиньPost.
До прикладу, наші захисники та захисниці знищили за добу 200 орків, мають успіхи на Херсонщині, а окупант таки визнав, що українська армія - найсильніша у світі.
Сьогодні, 1 серпня, нагадаємо вам про таке:
Росія втратила у війні з Україною 41 030 військових
Наші захисники та захисниці знищили за добу 200 окупантів! Загальні бойові втрати загарбників з 24.02 по 01.08 орієнтовно склали:
особового складу 41030 (+200) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1768 (+5) од,
бойових броньованих машин ‒ 4011 (+7) од,
артилерійських систем – 932 (+16) од,
РСЗВ - 259 (+0) од,
засобів ППО - 117 (+0) од,
літаків – 223 (+0) од,
гелікоптерів – 190 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 736 (+1),
крилатих ракет - 174 (+0),
кораблів/катерів - 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 2912 (+10) од,
спеціальної техніки - 82 (+2).
Найсильніша армія у світі: окупанти захоплюються українськими бійцями
Окупанти визнають силу української армії і захоплюються її безстрашністю. Тож ворог деморалізований і здатен наступати тільки ціною шалених втрат.
Перше судно з українським зерном вийшло з Одеського порту
1 серпня вперше з 24 лютого з Одеського порту вийшло судно, завантажене українським продовольством. Йдеться про судно RAZONI, яке під прапором Сьєрра-Леоне прямує до порту Тріполі у Лівані. На його борту - 26 тис тонн української кукурудзи.
Україна є 4-им найбільшим експортером кукурудзи в світі, тому можливість його вивезення через порти – це колосальної ваги успіх для забезпечення глобальної продовольчої безпеки.
Сьогодні Україна разом з партнерами робить черговий крок до запобігання світовому голоду. Розблокування портів дасть щонайменше 1 млрд доларів валютної виручки для економіки та можливість для аграрного сектору спланувати посівну наступного року.
Нацбанк закликав здавати непотрібні монети на потреби ЗСУ
Поліцейський з Волині дізнався стать майбутньої дитини на блокпості. ФОТО
Дружина поліцейського з Волині зробила чоловіку сюрприз. Подружжя дізналося стать майбутньої дитини біля блокпосту, де чергував чоловік.
Національний банк України у рамках благодійної акції «Смілива гривня» протягом наступних трьох м
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До прикладу, наші захисники та захисниці знищили за добу 200 орків, мають успіхи на Херсонщині, а окупант таки визнав, що українська армія - найсильніша у світі.
Сьогодні, 1 серпня, нагадаємо вам про таке:
Росія втратила у війні з Україною 41 030 військових
Наші захисники та захисниці знищили за добу 200 окупантів! Загальні бойові втрати загарбників з 24.02 по 01.08 орієнтовно склали:
особового складу 41030 (+200) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1768 (+5) од,
бойових броньованих машин ‒ 4011 (+7) од,
артилерійських систем – 932 (+16) од,
РСЗВ - 259 (+0) од,
засобів ППО - 117 (+0) од,
літаків – 223 (+0) од,
гелікоптерів – 190 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 736 (+1),
крилатих ракет - 174 (+0),
кораблів/катерів - 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 2912 (+10) од,
спеціальної техніки - 82 (+2).
Найсильніша армія у світі: окупанти захоплюються українськими бійцями
Окупанти визнають силу української армії і захоплюються її безстрашністю. Тож ворог деморалізований і здатен наступати тільки ціною шалених втрат.
Перше судно з українським зерном вийшло з Одеського порту
1 серпня вперше з 24 лютого з Одеського порту вийшло судно, завантажене українським продовольством. Йдеться про судно RAZONI, яке під прапором Сьєрра-Леоне прямує до порту Тріполі у Лівані. На його борту - 26 тис тонн української кукурудзи.
Україна є 4-им найбільшим експортером кукурудзи в світі, тому можливість його вивезення через порти – це колосальної ваги успіх для забезпечення глобальної продовольчої безпеки.
Сьогодні Україна разом з партнерами робить черговий крок до запобігання світовому голоду. Розблокування портів дасть щонайменше 1 млрд доларів валютної виручки для економіки та можливість для аграрного сектору спланувати посівну наступного року.
Нацбанк закликав здавати непотрібні монети на потреби ЗСУ
Поліцейський з Волині дізнався стать майбутньої дитини на блокпості. ФОТО
Дружина поліцейського з Волині зробила чоловіку сюрприз. Подружжя дізналося стать майбутньої дитини біля блокпосту, де чергував чоловік.
Національний банк України у рамках благодійної акції «Смілива гривня» протягом наступних трьох м
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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