Добрі новини від ВолиньPost за 1 серпня

З-поміж усього негативу світло таки пробивається, а добро завжди перемагає зло. Попри всі сумні та моторошні звістки, позитивні інфоприводи теж є щодня! Саме про них і згадуємо у постійній рубриціДо прикладу, наші захисники та захисниці знищили за добу 200 орків, мають успіхи на Херсонщині, а окупант таки визнав, що українська армія - найсильніша у світі.Наші захисники та захисниці знищили за добу 200 окупантів! Загальні бойові втрати загарбників з 24.02 по 01.08 орієнтовно склали:особового складу 41030 (+200) осіб ліквідовано,танків ‒ 1768 (+5) од,бойових броньованих машин ‒ 4011 (+7) од,артилерійських систем – 932 (+16) од,РСЗВ - 259 (+0) од,засобів ППО - 117 (+0) од,літаків – 223 (+0) од,гелікоптерів – 190 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня - 736 (+1),крилатих ракет - 174 (+0),кораблів/катерів - 15 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн - 2912 (+10) од,спеціальної техніки - 82 (+2).Окупанти визнають силу української армії і захоплюються її безстрашністю. Тож ворог деморалізований і здатен наступати тільки ціною шалених втрат.1 серпня вперше з 24 лютого з Одеського порту вийшло судно, завантажене українським продовольством. Йдеться про судно RAZONI, яке під прапором Сьєрра-Леоне прямує до порту Тріполі у Лівані. На його борту - 26 тис тонн української кукурудзи.Україна є 4-им найбільшим експортером кукурудзи в світі, тому можливість його вивезення через порти – це колосальної ваги успіх для забезпечення глобальної продовольчої безпеки.Сьогодні Україна разом з партнерами робить черговий крок до запобігання світовому голоду. Розблокування портів дасть щонайменше 1 млрд доларів валютної виручки для економіки та можливість для аграрного сектору спланувати посівну наступного року.Дружина поліцейського з Волині зробила чоловіку сюрприз. Подружжя дізналося стать майбутньої дитини біля блокпосту, де чергував чоловік.Національний банк України у рамках благодійної акції «Смілива гривня» протягом наступних трьох м