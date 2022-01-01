На Волині за місяць оформили майже 11 тисяч закордонних паспортів

На Волині за місяць оформили майже 11 тисяч закордонних паспортів
Упродовж липня в терпідрозділах міграційної служби, держпідприємстві "Документ" та Центрах надання адмінпослуг на Волині опрацювали 10 967 закордонних паспортів.

Про це розповіла Суспільному речниця управління Державної міграційної служби в області Наталія Левчук.

Окрім цього, за місяць волиняни та жителі інших регіонів оформили 3 039 паспортів громадянина України у формі ID-картки. За аналогічний період минулого року таких біометричних документів оформили на 30-40 % менше, – зазначила речниця відомства.

Зі слів Наталії Левчук, з початком повномасштабної війни в установи області для отримання адміністративних послуг почали звертатися в чотири рази більше людей.

"Кількість людей, які оформлюють закордонні паспорти, та людей, які продовжують недійні паспорти, приблизно однакова. До прикладу, в червні на Волині оформили 18 тисяч біометричних документів", – говорить речниця міграційної служби.

Також міграційна служба відновила дві послуги, дію яких із початком повномасштабної війни та на період воєнного стану відновив Кабмін: подовження дії закордонного паспорта на п'ять років і вклеювання фото дитини до нього. Як додала Наталія Левчук, ці послуги надають тільки в територіальних підрозділах міграційної служби.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь, паспорти
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Готова спакувати валізи кому завгодно, але не собі». Директорка туристичного агентства пече солодощі для фронту
«Передайте ще тої смачної»: власник мережі луцьких кав'ярень щомісяця віддає 60 кілограмів кави для ЗСУ
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Миколаїв обстріляли «Смерчами»: пошкодили гуртожиток та житлові будинки
Сьогодні, 10:35
СБУ затримала коригувальника, який наводив ворожі ракети на інфраструктурні об’єкти Миколаєва
Сьогодні, 10:20
На Волині за місяць оформили майже 11 тисяч закордонних паспортів
Сьогодні, 10:10
Учора українські воїни ліквідували ще 140 окупантів і один гелікоптер
Сьогодні, 09:50
Росія перекидає війська на Запоріжжя і зупиняє наступ на Слов'янськ, – ISW
Сьогодні, 09:30
Схожі новини
Волинь втратила ще одного сина на війні з Росією Волинь втратила ще одного сина на війні з Росією
01 серпень, 20:39
У боях за Україну загинув волинянин Петро Кізун У боях за Україну загинув волинянин Петро Кізун
01 серпень, 17:10
Більше сотні тварин загинули: вівчар пригнав з Донеччини на Волинь врятованих овець Більше сотні тварин загинули: вівчар пригнав з Донеччини на Волинь врятованих овець
31 липень, 15:25
На Донеччині загинув волинський воїн Віктор Смокович На Донеччині загинув волинський воїн Віктор Смокович
31 липень, 15:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині зіткнулись дві автівки
Сьогодні, 11:01
 0
Судитимуть волинянина за незаконну порубку дерев у заповіднику. ФОТО
Сьогодні, 10:45
 0
Миколаїв обстріляли «Смерчами»: пошкодили гуртожиток та житлові будинки
Сьогодні, 10:35
 0
СБУ затримала коригувальника, який наводив ворожі ракети на інфраструктурні об’єкти Миколаєва
Сьогодні, 10:20
 0
На Волині за місяць оформили майже 11 тисяч закордонних паспортів
Сьогодні, 10:10
 0
Медіа
відео
1/8