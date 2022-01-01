На Волині за місяць оформили майже 11 тисяч закордонних паспортів





Про це розповіла Наталія Левчук.



Окрім цього, за місяць волиняни та жителі інших регіонів оформили 3 039 паспортів громадянина України у формі ID-картки. За аналогічний період минулого року таких біометричних документів оформили на 30-40 % менше, – зазначила речниця відомства.



Зі слів Наталії Левчук, з початком повномасштабної війни в установи області для отримання адміністративних послуг почали звертатися в чотири рази більше людей.



"Кількість людей, які оформлюють закордонні паспорти, та людей, які продовжують недійні паспорти, приблизно однакова. До прикладу, в червні на Волині оформили 18 тисяч біометричних документів", – говорить речниця міграційної служби.



Також міграційна служба відновила дві послуги, дію яких із початком повномасштабної війни та на період воєнного стану відновив Кабмін: подовження дії закордонного паспорта на п'ять років і вклеювання фото дитини до нього. Як додала Наталія Левчук, ці послуги надають тільки в територіальних підрозділах міграційної служби.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Упродовж липня в терпідрозділах міграційної служби, держпідприємстві "Документ" та Центрах надання адмінпослуг на Волині опрацювали 10 967 закордонних паспортів.Про це розповіла Суспільному речниця управління Державної міграційної служби в областіОкрім цього, за місяць волиняни та жителі інших регіонів оформили 3 039 паспортів громадянина України у формі ID-картки. За аналогічний період минулого року таких біометричних документів оформили на 30-40 % менше, – зазначила речниця відомства.Зі слів Наталії Левчук, з початком повномасштабної війни в установи області для отримання адміністративних послуг почали звертатися в чотири рази більше людей."Кількість людей, які оформлюють закордонні паспорти, та людей, які продовжують недійні паспорти, приблизно однакова. До прикладу, в червні на Волині оформили 18 тисяч біометричних документів", – говорить речниця міграційної служби.Також міграційна служба відновила дві послуги, дію яких із початком повномасштабної війни та на період воєнного стану відновив Кабмін: подовження дії закордонного паспорта на п'ять років і вклеювання фото дитини до нього. Як додала Наталія Левчук, ці послуги надають тільки в територіальних підрозділах міграційної служби.

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