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Миколаїв обстріляли «Смерчами»: пошкодили гуртожиток та житлові будинки

Миколаїв обстріляли «Смерчами»: пошкодили гуртожиток та житлові будинки
У Миколаєві внаслідок російських обстрілів пошкоджено гуртожиток одного з університетів та житлові будинки, виникла пожежа у магазині.

Про це йдеться у переданому журналістам зведенні Миколаївської обласної військової адміністрації станом на 8:00. пише УНІАН.

"Миколаївщина: вночі було обстріляно два райони міста Миколаїв. За попередньою інформацією — один з районів зазнав обстрілів чотирма реактивними снарядами РСЗВ "Смерч", інший — вісьмома ракетами С-300", - йдеться у повідомленні.

Так, внаслідок обстрілів пошкоджено гуртожиток одного з університетів та житлові будинки.

Також через потрапляння боєприпасів та їх уламків виникла пожежа магазину - попередньо без жертв.

"Детальна інформація щодо наслідків обстрілів уточнюється", - додали в ОВА.

Крім того, вночі також була обстріляна територія біля с.Явкіно Баштанської громади, внаслідок обстрілів у селі пошкоджено лінію електропередач, відтак наразі частина населеного пункту знеструмлена, а інформація щодо пошкоджень та постраждалих уточнюється.

"На території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади тривають обстріли. Під постійним вогнем залишаються села, що знаходяться на лінії розмежування. Інформація щодо потерпілих відсутня. Інформація щодо руйнувань уточнюється", - сказано у зведенні.

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Теги: Росія, Україна, війна
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