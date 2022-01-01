На Волині зіткнулись дві автівки





Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Волині.



Коли патрульні прибули на місце події, то встановили, що керманич автомобіля Ford Transit рухався другорядною дорогою та не надав перевагу транспортному засобу марки Mercedes-Benz, який рухався головною дорогою. Внаслідок чого відбулася дорожньо-транспортна пригода.



На винуватця події поліцейські склали протокол за статтею 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вчора, 1 серпня, ковельським патрульним надійшов виклик про ДТП на перехресті вулиць Грушевського та Винниченка.Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Волині.Коли патрульні прибули на місце події, то встановили, що керманич автомобіля Ford Transit рухався другорядною дорогою та не надав перевагу транспортному засобу марки Mercedes-Benz, який рухався головною дорогою. Внаслідок чого відбулася дорожньо-транспортна пригода.На винуватця події поліцейські склали протокол за статтею 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.

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