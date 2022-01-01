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Почалася обов’язкова евакуація людей з Донеччини. ФОТО

Почалася обов’язкова евакуація людей з Донеччини. ФОТО
Розпочалася обов’язкова евакуація населення Донецької області.

Про це повідомила віцепрем'єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"Розпочалася обов’язкова евакуація з Донеччини. Перший потяг прибув сьогодні вранці у Кропивницький. Жінки, діти, люди похилого віку, багато маломобільних. Усіх зустріли та розселили, всім допомогли.

Дякую місцевим службам, міжнародним організаціям і волонтерам. Зразкова робота!

Особисто дякую керівнику області Андрію Райковичу та його команді!", - йдеться в повідомленні.
Почалася обов’язкова евакуація людей з Донеччини. ФОТО


Нагадаємо, що уряд України запровадив обов’язкову евакуацію мешканців неокупованих районів Донецької області перед початком опалювального сезону.
Почалася обов’язкова евакуація людей з Донеччини. ФОТО


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Теги: Росія, Україна, війна
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