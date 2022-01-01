Почалася обов’язкова евакуація людей з Донеччини. ФОТО
Сьогодні, 11:20
Розпочалася обов’язкова евакуація населення Донецької області.
Про це повідомила віцепрем'єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
"Розпочалася обов’язкова евакуація з Донеччини. Перший потяг прибув сьогодні вранці у Кропивницький. Жінки, діти, люди похилого віку, багато маломобільних. Усіх зустріли та розселили, всім допомогли.
Дякую місцевим службам, міжнародним організаціям і волонтерам. Зразкова робота!
Особисто дякую керівнику області Андрію Райковичу та його команді!", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що уряд України запровадив обов’язкову евакуацію мешканців неокупованих районів Донецької області перед початком опалювального сезону.
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Про це повідомила віцепрем'єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
"Розпочалася обов’язкова евакуація з Донеччини. Перший потяг прибув сьогодні вранці у Кропивницький. Жінки, діти, люди похилого віку, багато маломобільних. Усіх зустріли та розселили, всім допомогли.
Дякую місцевим службам, міжнародним організаціям і волонтерам. Зразкова робота!
Особисто дякую керівнику області Андрію Райковичу та його команді!", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що уряд України запровадив обов’язкову евакуацію мешканців неокупованих районів Донецької області перед початком опалювального сезону.
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