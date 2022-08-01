Росія відповідальна за вбивство 53 військовополонених в Оленівці – ISW





Про це



"ISW оцінює, що російські війська відповідальні за вбивство 53 українських військовополонених під час вибуху в підконтрольній Росії в'язниці в Оленівці Донецької області 28 липня. ISW вважає, що Росія несе відповідальність за цей напад на українських військовополонених у порушення Женевської конвенції".



Деталі: ISW посилається на двох американських чиновників, які анонімно підтвердили Politico 1 серпня, що "жодних слідів наданих США артилерійських ракетних систем HIMARS не виявили", - йдеться у звіті.



У Кремлі стверджують, що Україна нібито використовувала ракети HIMARS для знищення українських військовополонених і стримування українських перебіжчиків.



Однак супутникові та інші зображення з місця трагедії свідчать, що в результаті вибуху в Оленівці була пошкодила лише одна будівля – більше того, стіни цієї будівлі не зруйновані, а поблизу немає воронки від снаряду.



В ISW підкреслюють, що все це переконливо свідчить про те, що руйнування в’язниці було результатом або високоточного удару, або закладеної усередині вибухівки.



Один американський чиновник також сказав Politico, що "докази показали, що атаку не здійснив Київ".





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Американський Інститут вивчення війни дійшов висновку, що відповідальність за вбивство 53 українських військовополонених у в’язниці в окупованій Оленівці Донецької області 28 липня несе Росія.Про це повідомляють в УП з посиланням на ISW."ISW оцінює, що російські війська відповідальні за вбивство 53 українських військовополонених під час вибуху в підконтрольній Росії в'язниці в Оленівці Донецької області 28 липня. ISW вважає, що Росія несе відповідальність за цей напад на українських військовополонених у порушення Женевської конвенції".Деталі: ISW посилається на двох американських чиновників, які анонімно підтвердили Politico 1 серпня, що "жодних слідів наданих США артилерійських ракетних систем HIMARS не виявили", - йдеться у звіті.У Кремлі стверджують, що Україна нібито використовувала ракети HIMARS для знищення українських військовополонених і стримування українських перебіжчиків.Однак супутникові та інші зображення з місця трагедії свідчать, що в результаті вибуху в Оленівці була пошкодила лише одна будівля – більше того, стіни цієї будівлі не зруйновані, а поблизу немає воронки від снаряду.В ISW підкреслюють, що все це переконливо свідчить про те, що руйнування в’язниці було результатом або високоточного удару, або закладеної усередині вибухівки.Один американський чиновник також сказав Politico, що "докази показали, що атаку не здійснив Київ".

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