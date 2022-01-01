Судитимуть волинянина за незаконну порубку дерев у заповіднику. ФОТО

Судитимуть волинянина за незаконну порубку дерев у заповіднику. ФОТО
Прокурори Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинену 34-річним жителем селища Цумань незаконну порубку дерев на території природно-заповідного фонду та перевезення й зберігання ним незаконно зрубаних дерев.

Про це повідомила пресслужба обласної прокуратури.

Слідство встановило, що удень 23 червня 2022 року чоловік незаконно зрізав бензопилою шість беріз на території Ківерцівського національного природного парку «Цуманська пуща».

Згодом він порізав їх на колоди та підводою вивіз із лісу. Протиправні дії волинянина, якими державі завдано шкоди на майже 70 тисяч гривень, були викриті працівниками лісової охорони.

Міру покарання обвинуваченому визначить суд.

Прокурори ж, застосувавши представницькі повноваження, домагатимуться також стягнення з нього збитків, заподіяних державі.

Довідково: згідно із санкцією ч.3 ст. 246 КК України за незаконну порубку дерев на території природно-заповідного фонду та перевезення незаконно зрубаних дерев передбачено покарання аж до 5 років позбавлення волі.


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Теги: Волинянин, суд, дерева
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