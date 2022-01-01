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СБУ затримала коригувальника, який наводив ворожі ракети на інфраструктурні об’єкти Миколаєва

СБУ затримала коригувальника, який наводив ворожі ракети на інфраструктурні об’єкти Миколаєва
Контррозвідники СБУ затримали місцевого мешканця, який ініціативно збирав і поширював в російських інтернет-спільнотах інформацію про позиції українських військ та об’єкти критичної інфраструктури у Миколаєві.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

У подальшому зібрана ним інформація використовувалась ворожими спецслужбами та військами для нанесення ракетних та артилерійських ударів по військових і цивільних об’єктах міста. У результаті його дій було зруйновано декілька таких споруд.

У ході обшуку, проведеного за місцем проживання фігуранта, виявлено та вилучено засоби фіксації та поширення вказаних даних.

Наразі коригувальнику повідомлено про підозру за ч.3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення зброї та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.
СБУ затримала коригувальника, який наводив ворожі ракети на інфраструктурні об’єкти Миколаєва

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років.

СБУ продовжує контррозвідувальні заходи щодо встановлення інших осіб, причетних до протиправної діяльності.
СБУ затримала коригувальника, який наводив ворожі ракети на інфраструктурні об’єкти Миколаєва

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Теги: Росія, Україна, війна
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