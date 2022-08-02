Росіяни досі не надали відповідей на запит щодо списків поранених і вбитих під час теракту в Оленівці, – ГУР





Про це представник пресслужби ГУР Міноборони Андрій Юсов повідомив у ефірі телемарафону, пише



Оприлюднені російськими медіа списки убитих і поранених опрацьовуються, але їхня достовірність ще не встановлена.



"Довіряти і говорити, що ці списки підтверджені, підстав немає. Зокрема тому, що в ході перевірки списки, які в односторонньому порядку були оприлюднені через Інтернет росіянами, там є серед поранених зокрема ті українські бійці, які вже були поранені до того, до того цих подій в Оленівці, і які на момент теракту мали перебували в лікарні, а не в бараку в промисловій зоні", – повідомив Юсов.



Генпрокурор Андрія Костін повідомив попередні результати міжнародних експертиз, згідно з якими вибух у оленівській колонії, де окупанти тримали українських військовополонених, був термобаричним, а не від обстрілу. За неверифікованими даними, загинули 53 людини, зокрема бійці "Азову", виведені з Азовсталі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими одразу після російського теракту в Оленівці звернувся до РФ щодо надання списків убитих і поранених та повернення тіл загиблих захисників. Росіяни офіційних відповідей досі не надали.Про це представник пресслужби ГУР Міноборониповідомив у ефірі телемарафону, пише LB.ua Оприлюднені російськими медіа списки убитих і поранених опрацьовуються, але їхня достовірність ще не встановлена."Довіряти і говорити, що ці списки підтверджені, підстав немає. Зокрема тому, що в ході перевірки списки, які в односторонньому порядку були оприлюднені через Інтернет росіянами, там є серед поранених зокрема ті українські бійці, які вже були поранені до того, до того цих подій в Оленівці, і які на момент теракту мали перебували в лікарні, а не в бараку в промисловій зоні", – повідомив Юсов.Генпрокурорповідомив попередні результати міжнародних експертиз, згідно з якими вибух у оленівській колонії, де окупанти тримали українських військовополонених, був термобаричним, а не від обстрілу. За неверифікованими даними, загинули 53 людини, зокрема бійці "Азову", виведені з Азовсталі.

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