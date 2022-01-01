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У Миколаєві – вибухи

У Миколаєві – вибухи
Увечері 2 серпня у Миколаєві пролунали потужні вибухи.

Про це мер міста Олександр Сєнкевич повідомив у Telegram.

«Після потужних вибухів близько 21.00 в одному з районів міста почалася пожежа. Також є перебої зі світлом», – написав Сєнкевич, закликавши жителів міста бути обережними і під час повітряної тривоги переходити в укриття або хоча б уникати вікон і дотримуватися правила двох стін.

Після 23 години Сєнкевич повідомив про те, що у місті знову лунають вибухи.

«Подачу світла відновили. Наразі у місті знову чути вибухи, у тому числі касетних снарядів. Не підходити до вікон!» – написав міський голова.

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Теги: Миколаїв, вибухи
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