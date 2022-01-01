У Миколаєві – вибухи





Про це мер міста Олександр Сєнкевич повідомив у Telegram.



«Після потужних вибухів близько 21.00 в одному з районів міста почалася пожежа. Також є перебої зі світлом», –



Після 23 години Сєнкевич



«Подачу світла відновили. Наразі у місті знову чути вибухи, у тому числі касетних снарядів. Не підходити до вікон!» – написав міський голова.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Увечері 2 серпня у Миколаєві пролунали потужні вибухи.Про це мер містаповідомив у Telegram.«Після потужних вибухів близько 21.00 в одному з районів міста почалася пожежа. Також є перебої зі світлом», – написав Сєнкевич, закликавши жителів міста бути обережними і під час повітряної тривоги переходити в укриття або хоча б уникати вікон і дотримуватися правила двох стін.Після 23 години Сєнкевич повідомив про те, що у місті знову лунають вибухи.«Подачу світла відновили. Наразі у місті знову чути вибухи, у тому числі касетних снарядів. Не підходити до вікон!» – написав міський голова.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію