Колектив шахти №9 «Нововолинська» не пустив нового керівника на територію

Віктора Геращенка. Шахтарі виступають проти його призначення. За їхніми словами, він фігурує у кримінальному проваджені за розкрадання держкоштів.



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Шахтарі кажуть, що проти Віктора Геращенка відкрите кримінальне провадження за розкрадання державного майна на 12 млн гривень. Хоча, як зазначив Віктор Геращенко журналістам БУГу, він не має причетності до цієї ситуації та не міг уявити розвиток таких подій навколо нього.



Після інформації про призначення нового очільника з «сумнівним минулим», робітники шахти №9 1-го серпня запланували колективну зустріч, проте керівник не прибув. Як розповів Геращенко, він у той день від’їжджав з міста по роботі.



Шахтарі звернулись до Міністра енергетики України Германа Галущенка з вимогою скасувати наказ.



2-го серпня Віктора Геращенка вже прибув на шахту №9, але на територію його не пустили: «Якщо хочете працювати без колективу – працюйте».







Гірники поцікавились у директора департаменту вугільної промисловості Андрія Синюка, який прибув з Геращенком, чому звільнили попереднього керівника шахти, адже свою роботу він виконував добре, нарікань ніколи не було, також він прислуховувався до колективу, його тут поважають. Відповіді не було.



Шахтарі повідомили присутнім про своє рішення не приступати до роботи та відмовились працювати з Віктором Геращенком.



“Народ це влада. Нам не потрібно нав’язувати нових керівників. Йдіть туди звідки приїхали, ми з вами працювати не будемо. І передайте міністру енергетики, хай скасує рішення про призначання Геращенка”, – сказав колектив.



Віктор Геращенко з Донбасу раніше працював на посаді головного інженера шахти «Бужанська». Як розповіли шахтарі, після капітального ремонту на Нововолинському РМЗ секцій механізованого комплексу, керівник шахти та Геращенко прийняли рішення про видачу комплексу для повторного капітального ремонту на ремонтному заводі у місті Мелітополь. Збитки склали понад 12 млн гривень.



Віктор Геращенко спростовує цю інформацію, він розповів, що 20-го лютого 2019-го року він прибув у Нововолинськ та приступив до роботи головного інженера. Договір щодо ремонту секцій було складено в січні 2019-го, коли він ще не працював на цій посаді.



“Це вирішує комісія, чи приймати обладнання. Усі секції в робочому стані, та досі перебувають на шахті «Бужанська».



Пропрацював на шахті «Бужанська» один рік та місяць, здійснити ті масштаби збитків, про які поширюють чутки – просто неможливо”, – сказав Геращенко.



Після бурхливих сварок та обговорень новий керівник та люди, які з ним приїхали, поїхали з шахти. Гірники сказали, що будуть стояти на своєму поки міністерство не змінить рішення.



Нагадаємо, 29-го липня за підписом Міністра енергетики України на нову посаду виконувача обов’язки керівника шахти №9 «Нововолинська» призначили Віктора Геращенка. Дізнавшись про це, ще діючий директор Володимир Юрків взяв лікарняне. На його увільнення від займаної посади уже також прийшов наказ, Юрківа хочуть повернути на раніше займану посаду головного інженера копальні.



Як розповів професіонал з антикорупційної діяльності шахти №9 Павло Голота, Геращенко здійснював керівництво виробничою діяльністю шахти «Бужанська» вкрай неефективно, інженерні рішення призводили до аварійних зупинок, значних матеріальних витрат та постійних нарікань працівників.



Як стверджує Голота, шахта №9 має ресурси в копальні ще на 1,5 роки. Хоча видобуток вугілля планують завершити уже у вересні цього року. Фінансування на зарплату понад 400 працівників передбачене ще до травня 2023 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 2-го серпня на територію шахти №9 «Нововолинська» працівники не пустили нового виконувача обов’язків директора копальні. Шахтарі виступають проти його призначення. За їхніми словами, він фігурує у кримінальному проваджені за розкрадання держкоштів.Про це повідомляє " БУГ ".Шахтарі кажуть, що проти Віктора Геращенка відкрите кримінальне провадження за розкрадання державного майна на 12 млн гривень. Хоча, як зазначив Віктор Геращенко журналістам БУГу, він не має причетності до цієї ситуації та не міг уявити розвиток таких подій навколо нього.Після інформації про призначення нового очільника з «сумнівним минулим», робітники шахти №9 1-го серпня запланували колективну зустріч, проте керівник не прибув. Як розповів Геращенко, він у той день від’їжджав з міста по роботі.Шахтарі звернулись до Міністра енергетики Україниз вимогою скасувати наказ.2-го серпня Віктора Геращенка вже прибув на шахту №9, але на територію його не пустили: «Якщо хочете працювати без колективу – працюйте».Гірники поцікавились у директора департаменту вугільної промисловості, який прибув з Геращенком, чому звільнили попереднього керівника шахти, адже свою роботу він виконував добре, нарікань ніколи не було, також він прислуховувався до колективу, його тут поважають. Відповіді не було.Шахтарі повідомили присутнім про своє рішення не приступати до роботи та відмовились працювати з Віктором Геращенком.“Народ це влада. Нам не потрібно нав’язувати нових керівників. Йдіть туди звідки приїхали, ми з вами працювати не будемо. І передайте міністру енергетики, хай скасує рішення про призначання Геращенка”, – сказав колектив.Віктор Геращенко з Донбасу раніше працював на посаді головного інженера шахти «Бужанська». Як розповіли шахтарі, після капітального ремонту на Нововолинському РМЗ секцій механізованого комплексу, керівник шахти та Геращенко прийняли рішення про видачу комплексу для повторного капітального ремонту на ремонтному заводі у місті Мелітополь. Збитки склали понад 12 млн гривень.Віктор Геращенко спростовує цю інформацію, він розповів, що 20-го лютого 2019-го року він прибув у Нововолинськ та приступив до роботи головного інженера. Договір щодо ремонту секцій було складено в січні 2019-го, коли він ще не працював на цій посаді.“Це вирішує комісія, чи приймати обладнання. Усі секції в робочому стані, та досі перебувають на шахті «Бужанська».Пропрацював на шахті «Бужанська» один рік та місяць, здійснити ті масштаби збитків, про які поширюють чутки – просто неможливо”, – сказав Геращенко.Після бурхливих сварок та обговорень новий керівник та люди, які з ним приїхали, поїхали з шахти. Гірники сказали, що будуть стояти на своєму поки міністерство не змінить рішення.Нагадаємо, 29-го липня за підписом Міністра енергетики України на нову посаду виконувача обов’язки керівника шахти №9 «Нововолинська» призначили Віктора Геращенка. Дізнавшись про це, ще діючий директорвзяв лікарняне. На його увільнення від займаної посади уже також прийшов наказ, Юрківа хочуть повернути на раніше займану посаду головного інженера копальні.Як розповів професіонал з антикорупційної діяльності шахти №9, Геращенко здійснював керівництво виробничою діяльністю шахти «Бужанська» вкрай неефективно, інженерні рішення призводили до аварійних зупинок, значних матеріальних витрат та постійних нарікань працівників.Як стверджує Голота, шахта №9 має ресурси в копальні ще на 1,5 роки. Хоча видобуток вугілля планують завершити уже у вересні цього року. Фінансування на зарплату понад 400 працівників передбачене ще до травня 2023 року.

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