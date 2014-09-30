Вчені дослідили, як брак сну впливає на здоров'я дітей

Вчені довели, що діти молодшого шкільного віку, які сплять менше дев'яти годин на добу, мають значні відмінності в певних відділах мозку, які відповідають за пам'ять, інтелект і розвиток.Про це пише 24 канал з посиланням на The Lancet.Крім того, відмінності в кількості сну корелювали з більш серйозними проблемами психічного здоров'я, такими як депресія, тривога та імпульсивна поведінка у тих, хто спав мало. Недостатній сон також був пов'язаний зі складнощами при розв'язанні проблем та прийнятті рішень.Досі жодне дослідження не вивчало тривалий вплив недостатнього сну на нейрокогнітивний розвиток підлітків. Нову роботу провели науковці з Медичної школи Університету Меріленду (UMSOM).Експерти вивчили дані, отримані від більш ніж 8300 дітей віком від 9 до 10 років, які були включені до дослідження когнітивного розвитку мозку підлітків. Вони вивчили їхні МРТ, медичні записи та опитування, заповнені учасниками та їхніми батьками під час реєстрації і через два роки у віці від 11 до 12 років.Дослідники виявили, що у дітей, які спали менше дев'яти годин на добу, на початку дослідження було менше сірої речовини або менший об'єм у певних відділах мозку, які відповідають за увагу, пам'ять та контроль гальмування у порівнянні з тими, хто спав достатньо. Відмінності збереглися і через два роки, тому вчені припускають, що брак сну може завдати довгострокової шкоди дітям.Американська академія педіатрії закликає батьків прищеплювати дітям корисні звички сну. Їхні поради включають:- зробити достатній сон сімейним пріоритетом;- дотримуватися регулярного режиму сну;- заохочувати фізичну активність протягом дня;- обмежувати час перед екраном і повністю виключати екрани за годину до сну.Експерти рекомендують дітям віком від 6 до 12 років регулярно спати від 9 до 12 години на добу.