Які рідкісні види риби є на Волині і яка відповідальність за їхнє знищення

У водоймах Волинської області мешкають деякі види червонокнижних риб.Про те, яка саме рідкісна риба є у нашій області, повідомили у Волинському рибоохоронному патрулі.Це, зокрема:(Anguilla anguilla) — прохідна риба родини Anguillidae. Поширена у північній Атлантиці від Скандинавії до Марокко, в річках басейнів Середземного і Балтійського морів, вздовж берегів Європи від Чорного до Білого морів. В Україні трапляється у Шацьких озерах - Світязі, Пісочному, Чорному, Люцемирі, рідше – у басейнах Дніпра, Дністра і Прип’яті. Вугор річковий живе до 88 років. Має видовжене змієподібне тіло, довжиною до 2 м, частіше 50 - 150 см. Вага становить до 4 кг, іноді до 6 кг.Природоохоронний статус виду: зникаючий.(Eupallasella percnurus) — невелика озерна придонна зграйна риба родини Коропових. Один з 20-ти видів роду, єдиний вид роду у фауні України. Прісноводна придонна озерна риба, яка зустрічається тільки в мілководних невеликих замкнених, стоячих або ледь проточних водоймах з піщано-мулистим або мулистим ґрунтом та з добре розвиненою рослинністю, як правило, уникає руслових ділянок річок.Природоохоронний статус виду: зникаючий.(Carassius carassius) — риба із родини Коропові. Живе у прісних водах, переважно в озерах, водосховищах, ставках. Тримається у заплавних водоймах, озерах, ставках зі стоячою або слабкопроточною водою та замуленим дном, що густо заросли водяною рослинністю. Витривалий до кисневого режиму. Під час промерзання водойм і літнього висихання озер перебуває у мулі на глибині понад 0,5 м.Природоохоронний статус виду: вразливий.(Barbus borysthenicus) — прісноводна риба родини Коропових. Прісноводна річкова зграйна донна риба виключно текучих вод з чистою водою, яка дуже чутлива до дефіциту кисню у воді. Віддає перевагу порожистим ділянкам і перекатам, місцям з кам’янистим, гальковим, щільним піщаним або глинистим дном.Природоохоронний статус виду: вразливий.(Eudontomyzon mariae) — непаразитична прісноводна тварина, найпоширеніший вид прісноводних міног у Європі. Мешканець річок і струмків гірської і передгірської зони, а також рівнинних рік. Дорослі живуть на чистих, добре насичених киснем, із швидкою течією і дещо замуленим кам’янистим і кам’янисто-піщаним ґрунтом ділянках, личинки — у місцях з повільною течією та добре замуленим дном.Природоохоронний статус виду: зникаючий.(Leuciscus leuciscus) — риба роду Ялець (Leuciscus), родини Коропових. Прісноводна річкова зграйна придонна риба чистих текучих вод, яка віддає перевагу прибережним ділянкам з піщаним або піщано-мулистим ґрунтом.Природоохоронний статус виду: вразливий.(Lota lota) — прісновода риба, вид роду минь з родини миневих (Lotidae). Прісноводна холодноводна риба. Тримається здебільшого у руслах річок. При температурі води 10°С і нижче найактивніший, при 15°С і вище стає пасивним, ховається. Нереститься з кінця грудня до початку лютого при температурі води близько 0°С на мілководних піщаних та супіщано-дрібнокам’янистих місцях з швидкою течією.Природоохоронний статус виду: вразливий.(Chondrostoma nasus) — типово річкова риба родини коропових. Зустрічається у багатьох водоймах Європи, крім басейнів Балтійського, Білого і Баренцового морів, річок Апеннінського півострова та півдня Іспанії. В Україні утворює самостійний підвид – підуст дніпровський. Довжина тіла риби – до 40 см, вага – до 1,6 кг. Тривалість життя близько 10 років. Зустрічається у річках зі швидкою течією, уникає порогів, перекатів і заток з повільною течією.Природоохоронний статус виду: вразливий.(Leuciscus idus) – риба родини коропових. Розповсюджений у річках, озерах, водосховищах Європи та Азії, окрім Середньої Азії, Кавказу, Криму. В Україні живе у всіх рівнинних річках. В’язь досить крупна риба, може досягати у довжину до 70 см, вагою до 3 кг, іноді до 8 кг. В річках в'язь тримається на плесах з помірною течією на середніх глибинах. У водосховищах – в гирлах річок та мілководних заливах з підводною рослинністю.Природоохоронний статус виду: вразливий.У Волинському рибоохоронному патрулі зауважують, що іхтіофауна є важливим компонентом загального біологічного різноманіття країни, оскільки міноги й риби відіграють ключову роль у трофічній ланці водних біоценозів, а також слугують чи не найкращими індикаторами екологічного стану водойм, чутливо реагуючи на погіршення умов існування або перевилов скороченням своєї чисельності, ареалів, частковим чи повним зникненням у водоймах. Тому сьогодні є важливим не лише відновлення популяцій зникаючих, вразливих і рідкісних видів, але й їх охорона. В Україні такі види риб занесені до Червоної книги України.Відповідальність за знищення червонокнижних видів риб відповідно до частини 2 статті 90 КУпАП передбачає накладання штрафу у розмірі від 510 до 850 грн (на громадян) та від 850 до 1360 грн (на посадових осіб) з конфіскацією незаконно добутих водних біоресурсів. Крім того, порушнику нараховуватиметься розмір компенсації за кожну виловлену рибину, занесену до Червоної книги України. Детальніше з розмірами компенсації можна ознайомитися у постанові КМУ від 07.11.2012 № 1030 «Про розмір компенсації за незаконне добування, знищення або пошкодження видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України, а також за знищення чи погіршення середовища їх перебування (зростання)»