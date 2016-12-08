У Верховній Раді – два нових народних депутати

Артема Михайлюка та Олександра Васюка.



Про це



27 липня ЦВК отримала постанови Верховної Ради про дострокове припинення повноважень народних депутатів Андрія Костіна та Ольги Совгирі. Саме їх і замінять "слуги".



Костін та Совгиря написали заяви про складання депутатських повноважень.



"Тож обраними народними депутатами Комісія визнала наступних у списку – Артема Михайлюка та Олександра Васюка (на позачергових виборах 21 липня 2019 були під №142 та №143 відповідно у виборчому списку партії "Слуга народу")", – йдеться в повідомленні.



За інформацією з відкритих джерел, Михайлюк – IT-менеджер і бізнес-тренер, співзасновник і колишній CEO Helsi.me, сервіс електронного запису на прийом до лікаря.



Є чинним бенефіціаром компаній "24/7. Медікал" і "ТІММАСТЕР", засновник ТОВ "Бізнес Шоу" і компанії BizGames, очолював благодійний фонд "Серце до серця".



Васюк був координатором правників команди Володимира Зеленського під час президентської кампанії 2019 року. Є виконавчим директором "Асоціації розвитку суддівського самоврядування України". Керівник "Української асоціації штучного інтелекту та робототехніки".







Зауважимо, що народну депутатку Ольгу Совгирю призначили на посаду судді Конституційного суду. Відповідне рішення ухвалили 27 липня. За проголосували 293 депутати.



28 липня президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Андрія Костіна генеральним прокурором. Костін обирався до Верховної Ради від партії "Слуга народу", був головою Комітету з питань правової політики..

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Центральна виборча комісія визнала двох представників "Слуги народу" обраними народними депутатами –таПро це повідомляє ЦВК.27 липня ЦВК отримала постанови Верховної Ради про дострокове припинення повноважень народних депутатівта. Саме їх і замінять "слуги".Костін та Совгиря написали заяви про складання депутатських повноважень."Тож обраними народними депутатами Комісія визнала наступних у списку – Артема Михайлюка та Олександра Васюка (на позачергових виборах 21 липня 2019 були під №142 та №143 відповідно у виборчому списку партії "Слуга народу")", – йдеться в повідомленні.За інформацією з відкритих джерел, Михайлюк – IT-менеджер і бізнес-тренер, співзасновник і колишній CEO Helsi.me, сервіс електронного запису на прийом до лікаря.Є чинним бенефіціаром компаній "24/7. Медікал" і "ТІММАСТЕР", засновник ТОВ "Бізнес Шоу" і компанії BizGames, очолював благодійний фонд "Серце до серця".Васюк був координатором правників команди Володимира Зеленського під час президентської кампанії 2019 року. Є виконавчим директором "Асоціації розвитку суддівського самоврядування України". Керівник "Української асоціації штучного інтелекту та робототехніки".Зауважимо, що народну депутатку Ольгу Совгирю призначили на посаду судді Конституційного суду. Відповідне рішення ухвалили 27 липня. За проголосували 293 депутати.28 липня президентпідписав указ про призначення Андрія Костіна генеральним прокурором. Костін обирався до Верховної Ради від партії "Слуга народу", був головою Комітету з питань правової політики..

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