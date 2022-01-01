У волинській теробороні служить нащадок козаків-характерників

У волинській теробороні служить нащадок козаків-характерників
Пан Василь, позивний «Вайс», – один із найдосвідченіших бійців Волинської бригади тероборони. Адже на фронті чоловік з 2014 року.

Його історію розповіли на сторінці 100 окремої бригади територіальної оборони Волині у фейсбуці.

«Вайс» – нащадок козаків-характерників (його предки перебралися на Волинь після зруйнування Запорозької Січі) і власник приголомшливого «оселедця», якого плекає з того самого 2014-го.
Вдома на пана Василя чекають четверо онуків – проте назвати його дідом язик не повертається. Адже чоловік перебуває у відмінній фізичній формі.

«Для мене марш-кидок на 20 км по повній бойовій – не така вже й проблема», – розповідає «Вайс».

«А на турнічку скільки підтягнетеся?», – цікавляться у нього представники пресслужби бригади.

«Десяточку підтягнуся. Від підлоги ж легенько віджимаюся пів сотні разів…», - каже чоловік.

А ось що каже цей колоритний чоловік про свого «оселедця»:

«Це такий собі розпізнавальний знак. Щоб свої не сумнівалися – і вороги боялися!».

Пан Василь ділиться історією, яка свого часу трапилася із ним ще на Донбасі:

«Якось під Кримським до мене – на очах у кількох хлопців зі взводу – підійшла молода дівчина. Подякувала за службу, зробила комплімент з приводу зачіски, а потім… обійняла і поцілувала в щоку. – У всіх мало щелепи від заздрощів не повідвисали!».

Дякуємо воїнові і всім українським силам спротиву за захист!

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Теги: Вайс, тероборона, козаки-характерники
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