Курс валют у Луцьку 3 серпня
Сьогодні, 09:09
3 серпня готівковий курс долара становить 39,56, продають його за 40,18.
Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 40,00, а продають - за 40,80.
Щодо польського злотого, то його продають за 8,33, а купують - за 8,70.
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Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 40,00, а продають - за 40,80.
Щодо польського злотого, то його продають за 8,33, а купують - за 8,70.
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