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Росія в 4 областях формує добровольчі батальйони для війни в Україні, – ISW

Росія в 4 областях формує добровольчі батальйони для війни в Україні, – ISW
Аналітики Інституту вивчення війни назвали чотири області в Росії, в яких формують добровольчі батальйони для війни в Україні – Новосибірська, Саратовська, Ульяновська і Курганська.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на ISW.

Ймовірно, російські війська вирішили атакувати Авдіївку фронтально з окупованої території Донецької області, а не чекати, поки українські війська відступлять з оборонних позицій.

Інститут припускає, що, судячи із заяв і занепокоєння російського Міноборони, удари українців з HIMARS "деморалізують російських військовослужбовців".

Також, посилаючись на зібрані дані, ISW повідомляє, що Україна не володіє достовірними даними щодо загиблих і поранених під час вибуху в колонії Оленівки на окупованій Донеччині.

Також аналітики інституту із посиланням на непідтверджені повідомлення припускають, що Іран міг відправити першу партію БПЛА до Росії для польових випробувань.

Ключові висновки експертів ISW:

Іран, можливо, відправив першу партію безпілотників до Росії та направив пілотів і обслуговуючий персонал для навчання на російському Су-35, потенційно припускаючи, що Іран може спробувати використати нещодавні авіаційні угоди для сприяння придбанню російської бойової техніки – літаків.

Російські війська вели безуспішні наступальні дії на північний схід і північний захід від міста Харкова.

Окупанти здійснили обмежені наземні атаки на північний захід від Слов’янська та на схід від Сіверська.

Ворожі війська досягли незначних успіхів на південний схід від Бахмута та продовжили наступальні операції на північний схід і південний схід від Бахмута.

Російські війська поступово наступали навколо Авдіївки та продовжують спроби просування на південний захід від Авдіївки.

Російські війська розпочали два штурми на півночі Херсонської області та продовжують передислокацію військ на південну вісь.

Російська Федерація формує нові добровольчі батальйони в Новосибірській, Саратовській, Ульяновській і Курганській областях, а також змінюють терміни виплати грошової компенсації.

Українське цивільне населення продовжує чинити опір російській окупації актами громадянської непокори та партизанським саботажем, оскільки Кремль розглядає довгострокові методи контролю населення в окупованій Україні.

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Теги: Росія, Україна, війна
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