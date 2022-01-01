Росія втратила в Україні вже 41 350 військових
Сьогодні, 09:42
Росія за 160 днів загарбницької війни в Україні втратила 41 350 військових.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.08 орієнтовно склали:
особового складу – близько 41 350 (+180) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1 774 (+6) од,
бойових броньованих машин ‒ 4 022 (+8) од,
артилерійських систем – 939 (+3) од,
РСЗВ – 259 (+0) од,
засобів ППО – 118 (+1) од,
літаків – 223 (+0) од,
гелікоптерів – 191 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 740 (+1) од,
крилатих ракет – 180 (+6) од,
кораблів/катерів – 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 2 922 (+8) од,
спеціальної техніки – 83 (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках.
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.08 орієнтовно склали:
особового складу – близько 41 350 (+180) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1 774 (+6) од,
бойових броньованих машин ‒ 4 022 (+8) од,
артилерійських систем – 939 (+3) од,
РСЗВ – 259 (+0) од,
засобів ППО – 118 (+1) од,
літаків – 223 (+0) од,
гелікоптерів – 191 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 740 (+1) од,
крилатих ракет – 180 (+6) од,
кораблів/катерів – 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 2 922 (+8) од,
спеціальної техніки – 83 (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках.
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