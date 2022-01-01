Росія втратила в Україні вже 41 350 військових





Про це



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.08 орієнтовно склали:



особового складу – близько 41 350 (+180) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1 774 (+6) од,

бойових броньованих машин ‒ 4 022 (+8) од,

артилерійських систем – 939 (+3) од,

РСЗВ – 259 (+0) од,

засобів ППО – 118 (+1) од,

літаків – 223 (+0) од,

гелікоптерів – 191 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 740 (+1) од,

крилатих ракет – 180 (+6) од,

кораблів/катерів – 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 922 (+8) од,

спеціальної техніки – 83 (+1).



Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія за 160 днів загарбницької війни в Україні втратила 41 350 військових.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.08 орієнтовно склали:особового складу – близько 41 350 (+180) осіб ліквідовано,танків ‒ 1 774 (+6) од,бойових броньованих машин ‒ 4 022 (+8) од,артилерійських систем – 939 (+3) од,РСЗВ – 259 (+0) од,засобів ППО – 118 (+1) од,літаків – 223 (+0) од,гелікоптерів – 191 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 740 (+1) од,крилатих ракет – 180 (+6) од,кораблів/катерів – 15 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 2 922 (+8) од,спеціальної техніки – 83 (+1).Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках.

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