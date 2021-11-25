Через «Ягодин» пасажир автобуса намагався провезти 40 пігулок трамадолу та холодну зброю

Службовий собака на "Ягодині" "винюхав" у пасажира автобуса пігулки трамадолу, крім того, митники ще й викрили у громадянина Фінляндії, який виїжджав з України, спробу контрабанди холодної зброї та набоїв.Про це повідомляє пресслужба Волинської митниці.Загалом 40 таблеток, обіг яких обмежений, знаходилися в органайзері для медикаментів серед особистих речей пасажира рейсового автобуса "Чернігів - Познань". Ним громадянин Фінляндії виїжджав з України через пункт пропуску "Ягодин". Крім психотропів, у його рюкзаку під час митного огляду також було виявлено металевий предмет, схожий на штик-ніж та 20 набоїв до зброї з маркуванням 5,56х45 мм.Усі заборонені для переміщення через кордон предмети вилучені. До правоохоронців скероване повідомлення про протиправне діяння, що містить ознаки злочинів, які кваліфікуються статтями 263, 309 Кримінального Кодексу України. Далі цю справу вивчатимуть слідчі Нацполіції.