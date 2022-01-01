Малозабезпечені та родини військових у Луцьку почали отримувати безплатні дрова





Про це розповів Тарас Обозовський.



Усього комунальники мають заготовити 205 кубометрів деревини: по вантажівці дров для 41 сім'ї. "Поступив новий список. Будемо розвозити по п'ять кубів кожному – це ціла машина", – каже майстер.



Дерева зрізали біля річки Сапалаївка, що неподалік міської дитячої залізниці. Деревину розпиляли на колоди 40-50 сантиметрів і склали у вантажівку, після чого розвезли за адресами.



"На даній ділянці проводяться роботи з видалення дерев аварійних, які були повалені під час буревію. Це є канадський клен. Вони вже старі дерева. Складено акт огляду, видано ордер на їх видалення", – говорить майстер комунального підприємства.



Заготовлену вантажівку деревини комунальники привезли на вулицю Теремнівську, де проживає лучанка Світлана Стельмащук. Її син та чоловік несуть службу у війську: Стельмащук старший з перших днів повномасштабної війни – в теробороні на кордоні з Білоруссю, а молодший з 2015-го року у лавах Національної гвардії.



"В нього ще, напевно за два тижні до війни рюкзак був готовий. Добре, що є брат. Допоможе поносити, порубати. Ця машина дров, навіть на зиму її малувато. Ще одну купляємо на зиму", – каже жінка.



За вказівкою чоловіка, розповіла Світлана Стельмащук, одну машину дров заготовила на початку літа. З її слів, зараз деревина дуже здорожчала: "9 тисяч гривень машина дров коштує. Минулого року було 6,5 тисяч гривень".



Дрова для ще 40 родин, додав майстер комунального підприємства Тарас Обозовський, розвезуть до початку опалювального сезону.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку малозабезпечені сім'ї і родини військовослужбовців почали отримувати безплатні дрова, заготовлені з аварійних дерев.Про це розповів Суспільному майстер комунального підприємства "Парки та сквери"Усього комунальники мають заготовити 205 кубометрів деревини: по вантажівці дров для 41 сім'ї. "Поступив новий список. Будемо розвозити по п'ять кубів кожному – це ціла машина", – каже майстер.Дерева зрізали біля річки Сапалаївка, що неподалік міської дитячої залізниці. Деревину розпиляли на колоди 40-50 сантиметрів і склали у вантажівку, після чого розвезли за адресами."На даній ділянці проводяться роботи з видалення дерев аварійних, які були повалені під час буревію. Це є канадський клен. Вони вже старі дерева. Складено акт огляду, видано ордер на їх видалення", – говорить майстер комунального підприємства.Заготовлену вантажівку деревини комунальники привезли на вулицю Теремнівську, де проживає лучанка. Її син та чоловік несуть службу у війську: Стельмащук старший з перших днів повномасштабної війни – в теробороні на кордоні з Білоруссю, а молодший з 2015-го року у лавах Національної гвардії."В нього ще, напевно за два тижні до війни рюкзак був готовий. Добре, що є брат. Допоможе поносити, порубати. Ця машина дров, навіть на зиму її малувато. Ще одну купляємо на зиму", – каже жінка.За вказівкою чоловіка, розповіла Світлана Стельмащук, одну машину дров заготовила на початку літа. З її слів, зараз деревина дуже здорожчала: "9 тисяч гривень машина дров коштує. Минулого року було 6,5 тисяч гривень".Дрова для ще 40 родин, додав майстер комунального підприємства Тарас Обозовський, розвезуть до початку опалювального сезону.

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